Вышел трейлер фильма о Роальде Дале

Компания Sky представила трейлер биографической драмы "Нетихая жизнь" (To Olivia) о британском писателе норвежского происхождения Роальде Дале, человеке недюжинного таланта с очень тяжелой судьбой.

Образ Роальда Даля на экране воплотит Хью Бонневилль ("Доктор Кто", "Пустая корона", "Аббатство Даунтон"), роль его спутницы жизни Патрисии Нил сыграла Кили Хоуз ("По долгу службы", "Дарреллы", "Ограбление на Бейкер-стрит"). В съемках также приняли участие Сэм Хьюэн, Конлет Хилл, Джеффри Палмер и Сэм Филлипс.

Режиссером картины стал Джон Хэй ("Потерянное Рождество"), ставший соавтором сценария наряду с Дэвидом Логаном и Стивеном Майклом Ширером. Премьера фильма намечена на 19 февраля.

Напомним также, что в 2018 году стриминговый сервис Netflix анонсировал создание отдельных анимационных сериалов по произведениям Роальда Даля. Среди них числятся повести ("Большой и добрый великан", "Чарли и шоколадная фабрика", "Чарли и Большой стеклянный подъемник", "Матильда", "Семейство Твит", "Волшебное лекарство Джорджа", "Чудесная история Генри Шугара", "Огромный крокодил", "Волшебный палец", "Эсио Трот", "Полёты в одиночку", "Жираф, Пелли и я", "Билли и минпины"), а также два сборника стихов (Dirty Beasts, Rhyme Stew).

Кроме того, в ушедшем году новозеландский режиссер и актер Тайка Вайтити выступил с обращением к своим коллегам, цель которого было создание команды для чтения вслух фантастической истории "Джеймс и гигантский персик". На его призыв откликнулись Крис и Лиам Хемсворты, Бенедикт Камбербэтч, Эдди Редмэйн, Кейт Бланшетт, Мэрил Стрип и другие.