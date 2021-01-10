Как в разных странах продолжают бороться с пандемией "короны"

С наступлением Нового года пандемия коронавируса отступать не спешит. О том, какие меры принимают страны по всему миру в борьбе с "короной", рассказывают корреспонденты "РГ".

Немцам велено не расслабляться

В Германии, где новогодние праздники прошли совсем не весело, власти не спешат ослаблять карантин. Напротив, 5 января Берлин и земли договорились о новой небывалой мере. В регионах с критической отметкой заражений - более 200 пациентов на 100 тысяч жителей за неделю - гражданам запретят "без уважительной причины" уезжать из дома дальше, чем на 15 километров. При этом с середины декабря немцы не могут сходить в парикмахерскую, на маникюр или массаж, собраться большой компанией или пропустить на улице чего-нибудь горячительного возле рождественских палаток. А уж рестораны, бары и непродовольственные магазины закрылись и того раньше. Между тем канцлер Ангела Меркель на днях заявила о том, что "самые тяжелые месяцы пандемии еще, надо думать, впереди", чем, конечно, не обрадовала соотечественников.

И хотя фрау Меркель призвала "не допустить раскола в обществе", граждане ФРГ уже разделились на активных сторонников и противников вакцинации, которая успела стартовать здесь в последние дни перед Новым годом. Как ожидается, только первый этап, который затронет глубоко пожилых людей, медиков и соцработников из группы повышенного риска, растянется до лета, прежде чем прививки от ковида будут доступны всем желающим.

По данным Института Коха на 9 января, прирост заболевших в Германии составил 24694 пациента за сутки, скончались 1083 человека. При этом, как пишет газета FAZ, из-за праздников регионы немного запаздывали с передачей и обработкой статистики.

Израиль пойдет на поправку?

Редкий пешеход переходит пустую дорогу во время полного локдауна в Иерусалиме. Фото: EPA

Израиль станет первой страной, которая преодолеет пандемию - с таким громким обещанием выступил премьер страны Беньямин Нетаньяху. По словам политика, которого цитирует The Times of Israel, ему удалось достичь "мощного прорыва" на переговорах с компанией Pfizer, которая пообещала поставить Израилю столько доз американо-немецкой вакцины, что ее хватит на всех жителей страны старше 16 лет. По прогнозам премьера, все взрослое население страны при желании сможет привиться от "короны" до конца марта, а то и раньше. При этом самому Нетаньяху сохранение карантина на руку, ведь из-за жестких ограничений общественной жизни в Израиле отложили судебные слушания по коррупционному делу премьера, отмечает издание.

Скандинавы ушли в оборону

Швеция, которая поначалу отстаивала "особый путь" в борьбе с ковидом, в конце концов пришла к идее предельно жесткого контроля за общественной жизнью. На днях парламент королевства принял Закон о пандемии, который дает правительству право регулировать буквально каждый уголок публичного пространства. Речь идет о работе предприятий, транспорта и ресторанов, о походах в театры, музеи, бассейны и парки и даже о созыве частных вечеринок, которые могут попасть под запрет по усмотрению властей. При этом в минздраве называют запущенный план ограничений "не спринтом, но марафоном на дальнюю дистанцию".

А в соседней Дании решили до 17 января существенно ограничить въезд и выезд из страны. Об этом объявил министр иностранных дел королевства Йеппе Кофод, передает газета Politiken. По его словам, отныне все страны мира рассматриваются как "красные", то есть неблагополучные, а значит, любые зарубежные поездки, включая командировки, нежелательны. В свою очередь, иностранцев перестанут пускать в Данию без срочных ПЦР-тестов.

Екатерина Забродина

Польские дети остаются на каникулах

В Польше с середины декабря действуют жесткие ограничительные меры, но переломить ситуацию с распространением коронавируса в стране не удается. Накануне в стране сообщили о десяти тысячах новых заболевших.

С марта прошлого года коронавирусом заразились 1 миллион 380 тысяч поляков, больше тридцати тысяч из них умерли. Когда в декабре по всей Европе резко выросло количество заболеваний СOVID-19, польский премьер-министр объявил, что празднование Рождества и Нового года в этом году будет не таким, как обычно. Закрытые торговые центры, запрет на приглашение больше пяти гостей и невозможность выйти из дома в новогоднюю ночь - вот только несколько примеров ограничений. В Польше в эти дни не работают кинотеатры, магазины одежды, обуви, игрушек, в ресторанах еду готовят только на вынос. Фактически с конца декабря до 16 января страна живет в условиях почти полного локдауна. Власти предупредили поляков, что это необходимо, чтобы избежать третьей волны эпидемии с суточным приростом до 40 тысяч случаев заражения коронавирусом, а в худшем случае - до 50-60 тысяч. Такой нагрузки польская система здравоохранения не выдержит, и это здесь понимают абсолютно все. Что будет после 16 января, чиновники пока сказать затрудняются.

В новом году впервые у всех школьников во всех воеводствах Польши каникулы проходят в одно и то же время - с 4-го по 16-е января. Учитывая то, что и рождественские праздники в конце декабря были нерабочими днями, можно сказать, что дети не ходили в школу почти месяц. Решение о том, вернутся ли польские младшие школьники за парты после окончания каникул, пока еще не принято. Замминистра здравоохранения Польши Славомир Гадомски пояснил журналистам: "Мы ждем понедельника, чтобы посмотреть, каким будет уровень заболеваемости, какой будет ситуация с койко-местами в больницах. Мы видим - и для нас это очень тревожный знак - что происходит в Европе, какова ситуация в Германии с точки зрения числа заболевших и умерших. В Великобритании - рекорды, Франция, Испания... Для нас определяющим будет не только то, что происходит у нас, но и это".

Однако все поляки рассчитывают, что этот тяжелый период будет последним, так как 27 декабря в стране началась полномасштабная вакцинация населения от коронавируса. Первая партия вакцины - 10 тысяч доз - поступила в Польшу 26 декабря, через два дня в страну привезли еще 300 тысяч доз, а 4 января - 360 тысяч. Поставки будут осуществляться каждую неделю, но пока что люди прививаются неохотно. По данным, размещенным на сайте министерства здравоохранения Польши, из 697 тысяч имеющихся доз вакцины использовано 199 тысяч, то есть в три с половиной раза меньше, чем позволяют обстоятельства.

Ариадна Рокоссовская

Италия не может выйти из карантина

После утомительного рождественско-новогоднего локдауна как минимум до 15 января на территории всей Италии будут по-прежнему действовать серьезные ограничения. Виной тому сложная эпидемиологическая ситуация, которую властям никак не удается взять под контроль.

В субботу на Апеннинах было зарегистрировано почти 20 тысяч случаев заражения коронавирусной инфекцией, от которой скончались 483 человека. В течение последних двух недель в среднем по стране индекс распространения COVID-19 ( RT ) вырос и сейчас составляет 1,3. Согласно последнему правительственному декрету, в Италии сохраняется комендантский час с 5 утра и 22 часов вечера, а также остается запрет на передвижения между регионами. Поездки разрешаются только по уважительным причинам, связанным с работой, здоровьем и чрезвычайными обстоятельствами. Вопреки ожиданиям, минздрав Италии отодвинул открытие горнолыжных курортов на 18 января с ранее заявленной даты 8 января. Начало занятий в очном режиме в старших классах также перенесли с 7 на 11 января. А в ряде регионов (Калабрии, Эмилии-Романье, Ломбардии, Венето и на Сицилии), которым был присвоен средневысокий "оранжевый" статус опасности COVID-19, бары, рестораны и другие предприятия общепита так и не смогли распахнуть свои двери клиентам, уставшим от принудительных домашних посиделок во время праздников.

Правда, есть все основания полагать, что подобное положение вещей сохраниться ненадолго. Ожидается, что с 16 января в стране будет пересмотрен принцип присвоения населенным пунктам статуса "красной зоны". Не исключено, что к ним будут причислены регионы, в которых число заболевших превышает 250 случаев на каждые 100 тысяч жителей.

Между тем в Италии началась кампания по вакцинации населения. Первую дозу прививки получили почти 550 тысяч человек - работники медучреждений, сотрудники и пациенты домов престарелых. На следующей неделе начнет вакцинироваться и Ватикан, включая самого Папу Римского, который уже записался на процедуру. "Я думаю, что с этической точки зрения все должны сделать прививку, потому что от этого зависят здоровье и жизнь других людей", - подчеркнул понтифик в интервью телеканалу Mediaset.

Нива Миракян, Рим

Во Франции заболела даже первая леди

Брижит Макрон вслед за супругом также переболела коронавирусом, о чем сообщили сотрудники ее кабинета. Вирус у нее был обнаружен 24 декабря в форте Брегансон на юге Франции, где президентская чета отмечала Рождество. Судя по всему, Брижит, как и Эмманюэль Макрон, переболела ковидом в легкой форме, ибо результаты тестов от 30 и 31 декабря уже были отрицательными. В начале прошлой недели первая леди Франции вернулась в Елисейский дворец и продолжила обычную деятельность, в частности, занялась подготовкой благотворительной акции "Желтые монетки" по сбору средств для больных детей.

"Эпидемия не ослабевает, а местами даже усиливается". Об этом заявил премьер-министр Франции Жан Кастекс. И действительно, за минувшие сутки коронавирусом заразились 20177 французов. В отделениях интенсивной терапии находятся 2600 пациентов, что на 10 процентов больше, чем днем ранее. В этой связи в ряде регионов страны ужесточаются условия комендантского часа, введенного в середине декабря. К 15 департаментам, где он начинает действовать не с 20:00, а с 18:00 и до шести утра следующего дня, в это воскресенье были добавлены еще восемь на востоке и юге Франции, в том числе в Буш-де-Рон, где расположен Марсель, второй по численности населения город страны.

Особое беспокойство здесь вызывает проникновение "британского" более активного штамма ковида. Уже обнаружены два кластера. Один в городе Баньё, что к югу Парижа, другой - в Марселе. В обоих случаях местные власти призвали горожан в срочном порядке пройти особое ПЦР-тестирование с акцентом на выявление "британца". Что касается кампании вакцинации, то во Франции она набирает обороты медленно. За минувшие полторы недели было сделано лишь около 100 тысяч прививок.

Вячеслав Прокофьев, Париж

Ковид спустился с Капитолия

США установили очередной рекорд по количеству ежедневных случаев заболевания COVID-19. В субботу власти страны сообщили о 278 920 новых случаях заражения коронавирусом, превысив однодневный рекорд пятницы в 269 420 случаев, сообщает NBC News.

По данным Университета Джона Хопкинса, примерно у одного из 15 американцев по состоянию на вечер субботы был положительный результат теста на коронавирус. В субботу США также превысили порог в 22 миллиона случаев заболевания. Калифорния особенно сильно пострадала во время последнего всплеска пандемии: в пятницу в этом самом густонаселенном штате США было зарегистрировано 52 636 случаев заболевания и 695 смертельных исходов. В восьми американских штатах, включая Нью-Йорк, обнаружен новый штамм коронавируса, возникший, предположительно, в Британии.

В субботу 3603 человека в США умерли от причин, связанных с вирусом. Число погибших в четверг - 4110 человек - стало последним пиком смертности от пандемии в Соединенных Штатах. По оценке экспертов, эти цифры отражают прогнозируемый смертельный рост случаев коронавируса, связанных с собраниями и путешествиями в период рождественских и новогодних праздников. Осада Капитолия в среду, скорее всего, станет поводом для очередного всплеска пандемии, сказал доктор Роберт Редфилд, директор Центров по контролю и профилактике заболеваний США. Он выразил обеспокоенность тем, что тысячи людей на митинге Трампа не носили масок и с тех пор уехали из Вашингтона в различные части страны.

Андрей Васильев

Гавана сворачивает вечеринки

Власти кубинской столицы решили ужесточить карантинные меры для борьбы с очередной вспышкой коронавируса в Гаване. О принятом решении сообщил глава Совета провинциальной обороны Луис Антонио Торрес, отметив, что за минувшие сутки число новых случаев COVID-19 в столице достигло рекордных со времени начала пандемии 132 случаев. Гавана возвращается в начальную стадию постпандемического восстановления, в которой предусматривается ряд ограничений.

Общественный транспорт в кубинской столице теперь будет работать до 9 вечера, а с 12 января отменяется межпровинциальное сообщение. Предусматривается жесткий контроль за соблюдением требований социального дистанцирования, а также правильного ношения обязательной медицинской маски. Нарушителям этих требований грозят внушительные штрафы (могут доходить до более чем 100 долларов). Возобновляется практика поквартирного обхода жителей специализированным медперсоналом с целью выявления заболевших.

Нахождение людей в парках и других общественных местах (например, эпицентре вечерних прогулок - набережной Малекон) возможно лишь до 7 часов вечера. До этого же времени будут работать рестораны. Запрещаются и всевозможные увеселительные мероприятия: прекращают работу кинотеатры, бары. На неопределенное время кубинцам придется воздержаться от проведения шумных домашних посиделок с друзьями, за них также предусматриваются штрафы.

Новые ограничения пока не повлияют на возобновленное после предыдущего запрета лишь в ноябре прошлого года школьное обучение. Продолжат работу музеи, библиотеки и галереи. А вот в отношении прибывающих в Гавану путешественников, в том числе и зарубежных, указывается, что пока "туристическая активность сохраняется". При этом о какой именно активности идет речь, не совсем понятно, поскольку все экскурсии попали под запрет. Видимо, речь идет о самостоятельных прогулках, которые при соблюдении прочих ограничений пока не запрещены.

Таким образом, Гавана уже второй раз с начала пандемии ужесточает карантинные меры после их частичного снятия. Так, в июле прошлого года власти Острова Свободы объявили о стабилизации ситуации с коронавирусом в столице, что было истолковано населением, до того четко соблюдавшим все предписанные требования, весьма фривольно: тут же начались всевозможные кубинские вечеринки, народ принялся наверстывать упущенное за время предшествующей изоляции общение. И вот уже к сентябрю число новых случаев COVID-19 резко пошло вверх и власти ввели жесткие меры, включавшие в себя, например, комендантский час. Новые ограничения дали положительный эффект, и через месяц их частично отменили.

15 ноября был открыт гаванский аэропорт. Как оказалось, этот шаг стал бомбой замедленного действия, причем речь идет отнюдь не о туристах. Больше всего на нынешнюю вспышку коронавируса повлиял большой поток кубинцев, живущих за рубежом, которые после продолжительного закрытия авиасообщения решили навестить своих родственников на Острове Свободы. Тем более в канун новогодних праздников. Предписанный карантин по прилету (до получения результатов повторного ПЦР-тестирования, которое проводилось на пятый день после прибытия) не соблюдал практически никто. Вместо этого после длительной разлуки первым делом - горячие объятия с родственниками и друзьями, которых у общительных кубинцев не счесть.

Как итог - антирекорд за антирекордом по числу вновь выявленных случаев коронавируса и количеству активных случаев. На сегодняшний день всего на Кубе выявлено 14188 заболевших, хотя еще 17 декабря это число было меньше почти на треть - 9893. Вполне логично, что эпицентром стал самый густонаселенный город - Гавана. Впрочем, ситуация в других провинциях тоже отнюдь не радужная, карантинные ограничения ужесточаются повсеместно. А с начала года Куба кардинально ограничила число авиарейсов из ряда стран Латинской Америки, а также США. Именно из этих стран прибывало наибольшее число зараженных. Кроме того, теперь для въезда на Остров необходимо предоставить отрицательный ПЦР-тест на COVID-19, чего ранее не требовалось.

Сергей Новиков, Гавана

Новогоднее похмелье по-бразильски

Новый 2021 год Бразилия встретила антирекордами. В минувший четверг страна перешагнула отметку в 200 тысяч погибших от COVID-19. В тот же день был зафиксирован самый большой суточный прирост случаев заражения коронавирусом - 87, 8 тысячи человек, а смертность впервые с конца июля превысила показатель в полторы тысячи человек. На следующий день общее число заболевших здесь насчитывало уже более восьми миллионов человек.

С начала декабря прошлого года бразильские вирусологи трубили во все трубы, требуя от местных властей вернуть жесткие карантинные ограничения по европейскому образцу на период рождественских и новогодних праздников. Традиционно это время здесь считается высоким туристическим сезоном. Жители всей страны устремляются на пляжи.

Однако власти на местах ограничились полумерами. В Рио-де-Жанейро запретили выход на все городские пляжи, но только в новогоднюю ночь. Во всем штате Сан-Паулу на три дня после Рождества и на первые три дня нового года вводились максимальные ограничения, согласно которым работать могли только продуктовые магазины и аптеки. Правда, мэры ряда прибрежных городов указ губернатора просто проигнорировали, а на остальных курортах все необходимое турист мог получить в своей гостинице.

Ситуация с распространением коронавируса уже привела к тому, что в некоторых регионах вновь открываются полевые госпитали, а система здравоохранения работает на пределе. Тревожные новости приходят из столицы штата Амазонас Манауса. В больницах остро ощущается нехватка ИВЛ, врачам вновь приходится выбирать, кого подключать к кислороду, а кто будет ждать своей очереди и надеяться, что дождется. Вновь обостряется ситуация с местами захоронения тел погибших от коронавируса. За первые семь дней нового года треть всех погребенных были жертвами COVID-19. По оценкам мэра Манауса Давида Алмейды, если эта тенденция сохранится, мест на кладбищах хватит не более чем на два-три месяца.

Со 2 января на две недели во всем штате Амазонас запрещена любая торговля, которая не признана жизненно важной. С понедельника и до конца января в Белу-Оризонти, столице юго-восточного бразильского штата Минас-Жерайс, свои двери покупателям смогут открыть только продуктовые магазины и аптеки. Всем остальным разрешено будет оказывать услуги исключительно с доставкой на дом.

На этом фоне в Бразилии еще более остро встал вопрос с вакцинацией населения. Но однозначного ответа на него до сих пор дать никто не может.

"Когда мы начнем вакцинацию в Бразилии? Я дам вам три периода: первый - до 20 января, в лучшем случае, - заявил министр здравоохранения Бразилии Эдуардо Пазуэлло. - В среднем мы рассчитываем на период с 20 января до 10 февраля. В худшем случае, речь идет о конце февраля - середине марта, если возникнут какие-либо перебои с производством".

В минувшую пятницу президент Бразилии Жаир Болсонаро направил письмо премьер-министру Индии Нарендре Моди с просьбой ускорить отправку первой партии оксфордской вакцины в два миллиона доз, производимой на мощностях индийской лаборатории Серум. В настоящее время бразильское Национальное агентство по санитарному надзору (ANVISA) рассматривает запросы на экстренное применение китайской вакцины CoronaVac и британского препарата, разработанного оксфордским институтом и компанией AstraZeneca.

Уже в ближайшие дни в Бразилии должно начаться производство российской вакцины "Спутник V". Сейчас отечественный препарат ожидает разрешения ANVISA на проведение клинических испытаний на территории Бразилии. Однако одобрение бразильского регулятора на использование "Спутника V" в рамках третьей стадии исследований открывает для российской вакцины возможность запросить разрешение на ее экстренное применение.

По данным министерства здравоохранения Бразилии на 9 января, за последние 24 часа в стране выявлено 62 тысячи 290 новых случаев заболевания COVID-19, 1171 человек погиб. Всего за период пандемии здесь зафиксировано немногим менее 8,08 миллиона случаев заражения коронавирусом. Его жертвами стали 202,6 тысячи бразильцев.

Иван Карташов, Бразилиа

В Иране верят в свою вакцину

С начала пандемии в Иране коронавирусной инфекцией заразились 1 280 438 человек, число летальных исходов составляет более 56 100. За сутки в Исламской Республике выявляется в среднем около 6 тысяч новых случаев заражения. В начале года был выявлен первый случай заражения "британским" штаммом COVID-19 у иранца, который вернулся из поездки на Альбион.

Во многих крупных городах Ирана, включая Тегеран, действует запрет на передвижение в пределах города с 21:00 до 04:00, сохраняется обязательное ношение масок в общественных местах и закрытых помещениях. Все учебные заведения столицы переведены на дистанционное обучение, которое продлится до конца года по иранскому календарю (истекает 19 марта).

На этом фоне власти Ирана активно продолжают заниматься разработкой собственных вакцин от коронавируса. Первая такая вакцина "Ково-Иран" уже была введена нескольким добровольцам. В Тегеране рассчитывают, что к весне будет окончательно решен вопрос с созданием национальной вакцины. При этом по личному указанию духовного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи введен запрет на импорт в Исламскую Республику вакцин от COVID-19 из США и Великобритании. Хаменеи считает, что к эффективности подобных вакцин нет доверия, учитывая высокую статистику смертности от COVID-19 в этих странах.

Станислав Хамдохов, Тегеран

Карантин сквозь пальцы

С 8 января на Украине ввели в действие анонсированные за месяц двухнедельные карантинные меры - локдаун. Должны были закрыться предприятия общественного питания, крупные торговые центры и другие места скопления людей. Однако, как сообщают государственные и региональные СМИ, карантинные меры фактически не выполняются - в городах продолжают работать рестораны и рынки, а также спортивные объекты. В реальности закрылись только школы, вузы, театры и музеи.

Формальность карантина подтвердил на своем примере и президент Зеленский, отдыхающий на горнолыжном курорте в Карпатах: он решил сфотографироваться "с народом", но при этом сделал это без маски. Скандал усилили кадры отдыхающих рядом с президентом, сотнями стоящих в очереди на подъемник и как один пренебрегающих обязательными средствами защиты.

Ограничения не обошлись и без курьезов. Так, правительство первоначально внесло в список товаров, запрещенных к продаже в магазинах, носки, сигареты, презервативы и, собственно, средства гигиены. Их предложено было покупать либо в специализированных киосках, либо в аптеках.

При этом статистика украинского минздрава, похоже, уже ни у кого не вызывает доверия и не влияет на действия властей. Официально 10 января в стране выявлено всего 5011 заболевших при 23 тысячах проведенных тестов. Это значительно меньше, чем в среднем по ноябрю и декабрю, что наводит местных комментаторов на мысль о манипуляциях с цифрами и прямой лжи властей об истинном положении вещей.

Петр Лихоманов