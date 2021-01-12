Сыр без молока и колбаса из заморских водорослей на сегодняшнем рынке продуктов питания все еще попадается на глаза специалистов контролирующих органов. Чем совершеннее становятся системы цифрового учета сельскохозяйственного производства и переработки, тем хитрее действуют мошенники. Наряду с предприятиями-фантомами, "выпускающими" молоко, масло и мясные деликатесы, в число "призраков" теперь добавились и лаборатории, оценивающие качество зерна и продуктов его переработки. Эксперты рассказали, как отделяют зерна от плевел.

Не как по маслу

Процент фальсифицированных продуктов питания неуклонно снижается на территории Белгородской области. Руководитель регионального управления Россельхознадзора Татьяна Аушева вспоминает те времена, когда специалисты ведомства находили столько непонятного масла, сыра и колбасы, что объемы качественного товара в обороте можно было назвать катастрофически маленькими.

Поддельная "молочка" и мясные "деликатесы" составляли львиную долю как в свободной продаже, так и среди поставок в соцучреждения.

- Теперь процент фальсифицированной продукции не превышает 11,5, - отмечает Аушева. - И то - только потому, что недобросовестные поставщики пытаются сбыть такой товар в рамках торгов.

Электронная система "Меркурий" и ей подобные должны были минимизировать риски проникновения на рынок фальсифицированных продуктов питания: ведь они требуют от каждого поставщика прозрачности. Если предприниматель поставляет, к примеру, твердый сыр, он обязан указать, откуда сам взял ту или иную партию. И, казалось бы, мошенники не станут ничего подобного "придумывать", да только в тот же "Меркурий" наряду с добросовестными поставщиками пришли и они.

Совсем недавно специалисты управления Россельхознадзора при мониторинге системы заметили одну странность. Некое ООО "Торговые дом "Сырный барон" произвело центнер сливочного масла "Традиционное", а затем "превратило" его в 200 килограммов масла "Крестьянское и традиционное". Из какого сырья - неизвестно: в той же системе показано, что предприятие не закупало молоко или иное сырье для этого продукта. Зато готовый продукт из "торгового дома" направили в ООО "Милк Стар". И если первое предприятие зарегистрировано в Белгороде, то второе - в пригородном поселке Майский. При этом транспортировка масла заняла ровно две минуты из одной точки в другую.

"Милк Стар" переправляет масло дальше - в республику Крым. Причем получатель отмечает, что товар ему доставлен уже через два часа после отправки. Как масло преодолело расстояние от Белгорода до Крыма за такой короткий срок? Никак - сделали вывод в управлении Россельхознадзора. По адресу, где якобы был зарегистрирован "Сырный барон", обнаружили службу ритуальных услуг, а на месте "Милк Стар" - частный жилой дом.

Предупредить и обезвредить

Татьяна Аушева отмечает, что во всех подобных случаях из регионального управления Россельхознадзора уходят сообщения к покупателям сомнительного товара, а также в ведомства других краев и областей.

По адресу, где якобы была зарегистрирована компания "Сырный барон", обнаружили службу ритуальных услуг, а на месте "Милк Стар" - частный жилой дом

- Подключаем и правоохранительные органы, - говорит она. - Всего за год было выявлено 18 предприятий-фантомов.

И хотя "призракам" становится все сложнее работать, они не сдаются, ищут новые и новые ниши. Так, в последние месяцы участились случаи недостоверного декларирования зерна и продуктов его переработки.

- Более ста деклараций были нами отозваны, а свыше 30 лабораторий, их выдавших, названы фантомами, - продолжает Аушева.

Сам процесс декларирования зерна предполагает его проверку. Для любого производителя - как крупной компании, так и небольшого фермерского хозяйства - это время и деньги. И вот в тот момент, когда в разгар страды или сразу после нее растениеводу нужны документы на зерно, появляются так называемые посредники.

Руководитель Центра оценки качества зерна Василий Мельников отмечает, что посредник предлагает очень оперативно получить нужный документ. И фермер соглашается. Зачастую сумма, которую просит за услугу посредник - немногим меньше той, что нужно заплатить в известных аккредитованных лабораториях. Но это не настораживает.

- Бывает так, что производитель сам сомневается в качестве собственного продукта, - говорит Мельников. - И тогда решает воспользоваться вот такой "услугой". Но чаще юдям просто не хочется хлопотать, суетиться, они не задумываются об этом. Платят деньги - получают документы.

За чистоту и порядок

Эксперты подчеркивают, все полученные декларации тоже загружаются в электронную систему: от нее ничего не скрыть.

- И вот тут начинается самое интересное, - говорит Татьяна Аушева. - Как мы находим такие лаборатории? Так же, как и другие фантомы. Мы смотрим: произведено зерно в Белгородской области, а лаборатория, к примеру, на Алтае находится. А то и еще дальше. Выгодно везти туда зерно? Это колоссальные затраты! И мы начинаем смотреть дальше. Оказывается, что документация на зерно выдана лабораторией, где его и проверить-то не могут. Вот тогда мы и отзываем документы.

Эксперты отмечают, что, по сути, фальсификация необходимых документов может скрывать целый ряд проблем как с зерном, так и потом с продуктами из него - комбикормами и мукой.

- По статистическим данным, на каждый гектар пашни приходится по 1,8 килограмма пестицидной нагрузки, - отмечает Василий Мельников. - И большой вопрос - правильно ли их применяют и обоснованно ли.

В нынешнем году управлению Россельхознадзора возвращены полномочия по контролю за агрохимикатами и пестицидами, которые у ведомства были до 2011-го. При этом, как подчеркивает Татьяна Аушева, задача - не только контролировать применение таких веществ.

- Мы помним, как позапрошлым летом у нас сразу в нескольких регионах стали массово гибнуть пчелы, - говорит она. - В Белгородскую ветеринарную лабораторию тогда везли образцы подмора. Здесь определили, что во-первых, насекомые умерли из-за отравления пестицидами, во-вторых, уточнили, какими именно веществами были обработаны поля.

К слову, ответить на последний вопрос смогли не в каждой лаборатории Черноземья. Однако именно результаты этих анализов показали: агропредприятия стали приобретать химикаты, не задумываясь о том, какой вред они могут нанести. Теперь же рынок химикатов будет подчиняться уже известным правилам: агрофирма приобретает пестициды и заносит данные об этом в специальную электронную систему. Эксперты отмечают, что, как и в ситуации с колбасами, "молочкой" и зерном, даже если кто-то захочет смошенничать, это тут же будет обнаружено. Ведь те, кто пытается обмануть электронную систему, забывают о главном: по другую сторону монитора их данные видят живые люди.