Ученый связал землетрясение в Монголии с сейсмособытием на Байкале

Сегодняшние подземные толчки, эпицентр которых находился в районе озера Хубсугул в Монголии, были спровоцированы землетрясением на Байкале в сентябре прошлого года. Такую точку зрения высказал директор Института земной коры Сибирского отделения РАН Дмитрий Гладкочуб.

Повышенная сейсмоактивность в Байкальской рифтовой зоне наблюдалась в течение всего минувшего года, пишет ТАСС со ссылкой на ученого.

Сентябрьское землетрясение - перемещение двух литосферных плит в зоне главного Саянского разлома - вызвало то растяжение, которое фиксируется в этой зоне в декабре и январе.

По словам Дмитрия Гладкочуба, жителям всей территории вблизи Байкала всегда нужно быть готовыми к землетрясениям, поскольку регион традиционно характеризуется высокой сейсмической активностью. Каких-либо отличительных особенностей подземные толчки, зафиксированные во вторник, не имели и были типичными для Байкальской рифтовой зоны.

Напомним, ночью жителей Иркутска и Приангарска разбудило землетрясение мощностью около 4-5 баллов. Эпицентр его находился на севере Монголии в 55 километрах от границы с Россией и на глубине 10 километров. В шести районах Тувы из-за этого был введен режим ЧС. Подземные толчки ощутили также в некоторых районах Бурятии.