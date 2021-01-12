Новости

Ильдар Абдразаков впервые споет Бориса Годунова в Большом театре 15:09
Ученый связал землетрясение в Монголии с сейсмособытием на Байкале 14:58
Володин поздравил главу парламента Киргизии с успешными выборами 14:57
Театр имени Пушкина поддержал идею "Геликон-оперы" открыть пункт вакцинации 14:56
Глава Marvel рассказал о возвращении Мстителей 14:55
МИД РФ заявил о приостановке оформления электронных виз для иностранцев 14:53
В Москве "разморозили" 17 долгостроев 14:53
Новостройки подключат к интернету в обязательном порядке 14:49
В Тамбове подростка оставили под арестом за подготовку теракта 14:46
Установлены личности всех погибших при пожаре в Екатеринбурге 14:42
В Москве появится 72 километра новых дорог 14:33
Цены на большинство новостроек Петербурга назвали завышенными 14:30
Причиной пожара в екатеринбургской многоэтажке могли стать свечи 14:17
Архангельские ученые расшифровали геном моллюска-долгожителя 14:12
Володин назвал выборы в Казахстане конкурентными 14:11
Минздрав: Дефицита лекарств в регионах нет 14:02
В Иркутске спасли беременную со 100-процентным поражением легких 13:58
Меркель предложила продлить жесткий карантин в Германии на два месяца 13:54
Мурашко: Число пациентов с коронавирусом за неделю снизилось на 9,3% 13:50
В Подмосковье на продажу выставили 172 особняка дороже миллиарда 13:48
Скончался почетный патриарший экзарх всея Беларуси Филарет 13:43
Минздрав: Медпомощь в новогодние праздники оказывалась в полном объеме 13:34
ООН потребовала от будущего правительства США закрыть тюрьму Гуантанамо 13:32
В Москве откроют мобильные пункты для вакцинации от коронавируса 13:23
Депутат выступил против официального запрета крещенских купаний 13:22
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Когда можно сесть за руль унаследованной машины
Когда можно сесть за руль унаследованной машины
Стоит ли продлевать программу льготной ипотеки
Стоит ли продлевать программу льготной ипотеки
Что делать наследникам, получившим дом без земли
Что делать наследникам, получившим дом без земли
12.01.2021 14:58
Рубрика: Общество

Ученый связал землетрясение в Монголии с сейсмособытием на Байкале

Текст: Мария Волкова

Сегодняшние подземные толчки, эпицентр которых находился в районе озера Хубсугул в Монголии, были спровоцированы землетрясением на Байкале в сентябре прошлого года. Такую точку зрения высказал директор Института земной коры Сибирского отделения РАН Дмитрий Гладкочуб.

Фото: NurPhoto/NurPhoto via Getty Images
В районе Ялты сейсмологи зафиксировали подземные толчки

Повышенная сейсмоактивность в Байкальской рифтовой зоне наблюдалась в течение всего минувшего года, пишет ТАСС со ссылкой на ученого.

Сентябрьское землетрясение - перемещение двух литосферных плит в зоне главного Саянского разлома - вызвало то растяжение, которое фиксируется в этой зоне в декабре и январе.

По словам Дмитрия Гладкочуба, жителям всей территории вблизи Байкала всегда нужно быть готовыми к землетрясениям, поскольку регион традиционно характеризуется высокой сейсмической активностью. Каких-либо отличительных особенностей подземные толчки, зафиксированные во вторник, не имели и были типичными для Байкальской рифтовой зоны.

Напомним, ночью жителей Иркутска и Приангарска разбудило землетрясение мощностью около 4-5 баллов. Эпицентр его находился на севере Монголии в 55 километрах от границы с Россией и на глубине 10 километров. В шести районах Тувы из-за этого был введен режим ЧС. Подземные толчки ощутили также в некоторых районах Бурятии.

В регионах Общество Наука Общество Природа Происшествия ЧП Стихийные бедствия Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Иркутская область Иркутск ДФО Бурятия Улан-Удэ

Главное сегодня

Минздрав: Медпомощь в новогодние праздники оказывалась в полном объеме
Причиной пожара в екатеринбургской многоэтажке могли стать свечи
Определить COVID-19 по кашлю можно будет через приложение
Telegram стал вторым приложением по популярности в США
Ученые раскрыли генетическую тайну происхождения коронавируса
Какие меры поддержки полагаются семьям с детьми в 2021 году
От каких продуктов стоит отказаться во время COVID-19