Новый Volkswagen Polo будет похож на Golf. Фото с испытаний

Volkswagen приступил к дорожным испытаниям нового поколения Polo, который попытались спрятать от "шпионов" под хитрым камуфляжем. Ожидается, что новинка дебютирует до конца 2021 года.

Европейский Volkswagen Polo представлен исключительно в кузове хэтчбек, который в ходе рестайлинга обзаведётся новыми бамперами, оптикой и фонарями, что сделает модель похожей на восьмую генерацию Volkswagen Golf. Однако все новые элементы тщательно замаскированы плёнкой в цвет кузова, при помощи которой автомобиль при беглом взгляде не отличается от нынешней версии.

Напомним, Polo создан на упрощённой версии архитектуры MQB - A0. И это позволяет предположить, что пятидверка обзаведётся умеренно-гибридной силовой установкой, также можно ожидать внедрения новой мультимедиа, цифровой приборной панели.

Предполагается, что первой дебютирует соплатформенная Skoda Fabia (в этом случае речь идёт лишь о модернизации текущего варианта), а дебют нового Polo состоится позднее. Правда, сроков ни по одной модели нет.

Российский Volkswagen Polo создан на старой платформе A05 (PQ25) и недавно пережил рестайлинг и обновление опционального оснащения, моторная гамма осталась прежней.