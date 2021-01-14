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14.01.2021 09:00
Рубрика: Российский автопром

"Дизайн - не полуфабрикат": рассказываем, что будет с икс-стилем Lada

Текст: Константин Руссов
В рамках ежегодной пресс-конференции исполнительный вице-президент по маркетингу АО "АвтоВАЗ" Оливье Морне ответил на вопрос, касающийся дизайна автомобилей Lada: как он изменится после завершения карьеры Стива Маттина, не уйдёт ли бренд от существующей концепции икс-стиля.
Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа. Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.
Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.
Фото: <a href="www.lada4x4.net" rel="nofollow" target="_blank">LADA 4x4 Нива Клуб</a>
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"Стив Маттин возглавлял Lada Design на протяжении девяти лет, и этот период - период титанического труда, итогом которого стало возрождение дизайна Lada. Сейчас Стив принял решение сделать перерыв в своей деятельности и заняться чем-нибудь другим, поэтому мы приветствуем Жан-Филиппа Салара, - говорит Морне.

- Безусловно, концепция, созданная Маттином, была мощнейшим импульсом для развития бренда Lada, и она не исчезнет бесследно: элементы ДНК икс-стиля будут присутствовать у автомобилей, которые мы представим в ближайшие месяцы и годы. Но вместе с этим все мы прекрасно понимаем, что дизайн - живой организм, а не замороженный полуфабрикат, который может лежать на протяжении 10-20 лет: в нём постоянно происходят процессы трансформации.

Сейчас у нас есть сильная дизайнерская база, которая доказывает свою состоятельность и потенциал результатами коммерческой деятельности, но, думаю, Жан-Филипп Салар, вооружившись талантом и опытом, сможет трансформировать дизайн Lada, предвидев будущие тренды рынка, а, возможно, ему удастся создать собственные. Мы уверены в будущем дизайна наших автомобилей".

Ранее "РГ" рассказывала, какие новинки Lada, со слов Оливье Морне, стоит ждать в ближайшее время.

#Lada