Лукашенко призвал банки кредитовать реальный сектор экономики

На необходимость, прежде всего, кредитования реального сектора экономики обратил внимание 15 января Александр Лукашенко, принимая с докладом руководителя Нацбанка Павла Каллаура и помощника президента Валерия Бельского, сообщает администрация главы государства.

Сделав акцент на необходимости дальнейшего развития экономики, президент констатировал, что в противном случае "не будет банковской системы. Без экономики не будет никаких финансов", - резонно заметил он, отметив при этом и важность ценовой стабильности в стране.

Интересовала главу государства и ситуация с золотовалютными резервами. Он сообщил, что в ближайшее время, до Всебелорусского народного собрания, с руководством правительства будут рассмотрены итоги прошлого года - финансы и экономика.

Затронул Лукашенко на встрече и вопросы санкционного давления на страну, дав понять своим визави, что этим процессам необходимо научиться противостоять. "Мы не заслужили, чтобы против нас вводили санкции", - убежден глава государства, напомнив, что это уже третий или четвертый этап в удушении экономики и государственности Беларуси. "Надо смотреть на мир шире. Клином свет на Евросоюзе не сошелся", - оптимистически заявил он.

С другой стороны, по его мнению, в Европе тоже не забыли, что около трех тысяч их предприятий функционируют и завязаны на республику, и финансового обвала никто не захочет.

Кроме того, резюмировал президент, существует и азиатский рынок. Словом, денег сегодня в мире море, уточнил он, подчеркнув, что в этой связи "надо работать и заниматься привлечением финансовых ресурсов".