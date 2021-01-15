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15.01.2021 08:03
Рубрика: Российский автопром

Обновленный Lada Largus. Отгрузка началась, но не дилерам

Текст: Валерий Карташов

В Сети появилось короткое видео с отгрузкой рестайлингового Lada Largus Cross.

Фото: скриншот с youtube.com
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Largus Facelift выезжает с автовоза без номеров. Местность не напоминает площадку производства или дилера. Экземпляр имеет маскировочную плёнку на передней части кузова. Но внешний вид обновлённой модели уже не является секретом.

В конце 2020 года АвтоВАЗ рассекретил дизайн Largus FL. При этом недавно "Российская газета" публиковала снимки экстерьера и интерьера Largus Cross без маскировки.

Частично закамуфлированные прототипы (как на видео) попадались во время тестов в прошлом году. Образцы проходили дорожные и доводочные испытания в разных частях России. В ролике можно рассмотреть пробег "вседорожного" универсала - всего 113 км.

Напомним, в рамках модернизации Lada Largus получил Х-образную внешность с фарами от Renault Logan-2, оригинальную решётку радиатора, новый передний бампер, капот и крылья иной формы. Салон унифицирован с кроссовером Renault Duster-1 и высоким хэтчбеком Lada Xray Cross.

По официальной информации, рестайлинговый Lada Largus выйдет в первом квартале 2021 года. Цены пока не разглашаются.

#Lada