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16.01.2021 03:53
Рубрика: В мире

В США не стали обвинять протестующих в намерении убить конгрессменов

Фото: REUTERS Фото: REUTERS
Фото: REUTERS

Обвинение отказалось от слов, что ворвавшиеся в Капитолий американцы хотели убить конгрессменов.

Фото: Brendan SMIALOWSKI / AFP
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Главный федеральный прокурор штата Вашингтон Майкл Шервин заявил, что отсутствуют прямые доказательства того, что протестующие в столице США сформировали "группы по действию на поражение". Таким образом, он опроверг звучавшие ранее утверждения, что участники беспорядков намеревались "захватить и убить выборных должностных лиц". "Возможно, имел место "разрыв" в доказательствах, полученных по делам", - цитирует Шервина РИА Новости.

Напомним, шестого января сторонники Трампа ворвались в Капитолий. Работа американского конгресса была прервана на несколько часов.

В штурме Капитолия участвовал полуголый мужчина с боевой раскраской на лице, в меховой шапке с рогами на голове и c копьем в руках. Это Джейкоб Ченсли ("викинг Капитолия"), которого прокуратура Аризоны обвиняет в намерении убить законодателей. При этом в отчете прокуратуры не уточняется, какие заявления Чэнсли указывают на это намерение.

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