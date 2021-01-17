На самом деле, конечно, спектакль "Бег" в театре "Содружество актеров Таганки" - не новый. Однако судьба этого театра всегда была странной. (Я уже писал об этом на страницах "РГ", а сегодня хочу продолжить разговор: есть повод.) После раздела Таганки спектакли коллектива Николая Губенко принципиально не замечались: про них не писала критика, их не выдвигали на театральные премии.

И тут новость, в свете которой спектакли стали смотреться, как новые. Директором "Содружества" назначена Ирина Апексимова, которая теперь будут директорствовать в двух Таганках. Назначение для меня загадочное. И хочется понять, кем, собственно говоря, будет в театре Апексимова, каковы будут ее функции?

В чем загадочность?

Напомню, что в прошлом году министерство культуры инициировало законопроект о том, что когда один человек совмещает должность и директора, и художественного лидера - это неверно. Плохо, когда художник-творец соприкасается с деньгами, отчетами и сметами. Позиция предельно понятная.

А когда в обратную сторону - хорошо? Когда директор, который должен соприкасаться с деньгами и отчетами, занимается художественной сферой - это правильно? Худрук не может быть директором, а директор - худруком запросто? Понятно, что ситуации бывают разные. Я, например, как был, так и остаюсь убежденным в том, что надо дать Марку Варшаверу возможность проявить себя в должности руководителя "Ленкома Марка Захарова". Это логично. После нескольких премьер можно будет понять: правильным было решение или нет.

Я о новом назначении. Апексимова назначена руководить театром (как фактически происходит на старой Таганке, где она определяет всю политику театра) или просто быть директором?

Вопрос не риторический. Я, правда, не знаю на него ответа и был бы счастлив, если бы кто-нибудь из руководителей московской культуры на него ответил.

Но - сомневаюсь. Решения о назначениях нынче принимаются безо всякого объяснения. Не знаю, хорошо ли руководит Ирина Викторовна "любимовской Таганкой", поскольку не видел ни одного спектакля с тех пор, как ее назначали начальником. Вполне предполагаю, что хорошо. Очевидно, что когда у двух театров, находящихся, по сути, под одной крышей, один директор, рано или поздно они объединятся под одной крышей. Объединение театров - это не математика. И иногда тут 1+1=0. А бывает, что 1+1=10. Всяко бывает в театре.

Худрук не может быть директором, а директор - худруком запросто?

Начальники культуры не рассказали о полномочиях Апексимовой в "Содружестве". Будет ли у театра художественный руководитель или главный режиссер? Или Ирина Викторовна назначена единоличным начальником? То есть все-таки директор может быть еще и худруком в обычной, совсем не авральной ситуации.

Булгаковский "Бег" мы смотрели с Апексимовой вместе, в одном зале. Если директор отсматривает спектакли, значит, будет решать их судьбу? Или нет? Когда в любом деле нет гласности, всегда возникает множество вопросов.

"Бег" поставила Мария Федосова. Это выросший в недрах театра режиссер, и я уже писал о том, что многие в театре хотели бы видеть ее художественным лидером. "Бег" - первый спектакль Федосовой, который я видел.

И тут я должен сказать вот что. Нравится нам это или нет, но сегодня правит бал театр, который можно назвать "режиссерским", можно "концептуальным". Спектакли этого театра рассказывают об одном: о режиссере, о его находках и поисках. Пишу об этом без доли иронии, как о свершившимся факте.

Постановка Федосовой из таких. В ней - огромное количество настоящих, мощных находок. Иногда я в изумлении хватался за голову: как режиссер могла такое придумать! В жанре концептуального театра, на мой вкус, спектакль замечательный. Безусловно, Федосова - режиссер мощный, настоящий.

Другой вопрос, что лично я - не любитель такого театра. Извините. Я рос в иное время, и меня потрясали иные спектакли. Но это мое личное дело. Мой личный вкус. То, что Федосова - мастер, у меня лично вопросов не вызывает. А то, что она создала спектакль, в котором работает порядка тридцати актеров разных возрастов, свидетельствует о том, что она еще и лидер. Тем более она преподает в двух вузах, а театральный педагог - это всегда лидер.

Поскольку актеров в спектакле много, можно, хотя бы в общих чертах, понять, что за труппа в "Содружестве актеров Таганки". Разная. Есть интересные работы, есть, на мой взгляд, провальные. Имена называть не стану, чтобы не развешивать ярлыки. С другой стороны, в режиссерском театре актер редко может проявиться - он заложник жесткой режиссерской концепции. Но это, повторю, такой взгляд. Оценивать его с позиций русского психологического театра - примерно то же самое, что оценивать компьютер с точки зрения того, как им забивать гвозди.

Мне много рассказывали о Федосовой, и рассказывали не зря. Осилить столь сложный материал, как булгаковский "Бег" - это дорогого стоит. А то, что ее Булгаков и мой Булгаков не сошлись - это факт моей биографии, и не более того.

Нравится нам это или нет, но сегодня правит бал театр, который можно назвать "режиссерским", можно "концептуальным"

Могла бы Федосова быть главным режиссером при директоре Апексимовой? Не знаю. Как не знаю и того, может ли Апексимова руководить двумя театрами. Этого никто не знает, пожалуй.

Но хотелось бы, чтобы в театральном мире был какой-то порядок. И если мы решили, что один человек не может быть и худруком, и директором, чтобы мы к этому и стремились. Или с Таганкой опять исключение?

Честно: хочется от знающих людей получить на все эти вопросы ответы.