Животных вылечили от рака с помощью генно-модифицированных лимфоцитов

Прорывной эксперимент провели петербургские ученые из Центра персонализированной медицины НМИЦ имени Алмазова. Исследователи ввели лабораторным животным, страдающим онкологическими заболеваниями, генно-модифицированные Т-лимфоциты. Через месяц у подопытных животных исчезли опухоли, сообщают в исследовательском учреждении.

Ученые применяли так называемую CAR-Т-клеточную терапию, это одно из самых перспективных направлений в онкологии. У пациента берут кровь, выделяют из нее Т-лимфоциты, а затем генетически модифицируют так, чтобы эти лимфоциты могли находить и уничтожать опухолевые клетки.

Сама технология известна учеными из разных стран. Главные вопросы - как именно модифицировать лимфоциты и в какой концентрации их вводить.

Все новообразования были выращены у лабораторных животных искусственно с помощью антигена CD19, этот белок располагается на поверхности В-лимфоцитов. Этот антиген сейчас активно изучают ученые, есть мнение, что он в том или ином виде может считаться онкомаркером. По крайней мере, при введении CD19, у животных начинали расти опухоли.

Исследовательская группа из Центра персонализированной медицины выяснила, что лабораторным животным для излечения необходимо вводит от 250 тысяч до 5 миллионов модифицированных клеток. При меньшей дозе терапия не будет эффективна, при большей препарат окажется токсичным. Кроме того, исследователи выясняли степень иммунного ответа при минимальных дозировках.

Положительная динамика выявлялась уже через 12 дней после лечения.

Исследователи полагают, что технология CAR-T может быть эффективна и при взаимодействии с рецепторам CD20 и NKG2D, которые также вызывают развитие новообразований.