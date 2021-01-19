Почему этнотуризм набирает популярность в Черноземье

Хаты-мазанки под кровлей из камыша, водяная мельница, построенная без единого гвоздя, настоящая пасека и мастер-классы по ткачеству - все это теперь востребовано туристами из разных уголков страны. Примечательно, что в этнотуризм начали инвестировать средства предприниматели, которые еще совсем недавно не считали это направление перспективным. Теперь признаются: готовы рискнуть, вложив деньги в кафе и гостиницы рядом с сельскими достопримечательностями.

Единственная и неповторимая

Водяная мельница в селе Красникове под Курском давно привлекала туристов если не своей уникальностью, так возрастом. Бревенчатое строение собрали в ХVIII веке на ручье Широком, и оказалось, что до наших дней ни одна подобная постройка в Центральной России не сохранилась.

Почти 20 лет назад мельницу внесли в реестр памятников истории и культуры РФ, только за реставрацию ее никто не брался. В прошлом году из Псковской области пригласили профессионального мельника Сергея Ешина, и уникальное сооружение ожило. Здесь пришлось не только заменить множество деталей, но еще и вспомнить принципы ее работы. Например, здесь знают, как смолоть живую муку. Из жерновов она выходит с "почти человеческой" температурой - 35 градусов. Теперь водяная мельница - часть Курского областного краеведческого музея и центр будущего этнографического комплекса. Вокруг нее выстроят стилизованные дома: в них будут печь хлеб и пряники, угощать медом, показывать тонкости кузнечного и ткацкого дела и главное - обучать традиционным курским ремеслам. И хотя пока здесь предстоит многое сделать - на месте только прокладывают коммуникации, - интерес к водяной мельнице постепенно растет.

- За новогодние каникулы к нам приехало не так уж много гостей, - рассказывает Сергей Ешин. - Мы понимаем, что сказывается пандемия, но то, что люди стремятся узнать как о мельнице, так и о месте, где она находится, как можно больше, - это факт. В зимнее время мельница не работает, и, конечно, самый распространенный вопрос от туристов: "Когда же мы увидим мукомольный процесс?"

Ответ на него не так-то прост. Мельницу до сих пор понемногу обновляют, стараясь сохранить ее оригинальные детали. Параллельно идет подготовка к строительству этнографического комплекса, проект которого постоянно обрастает деталями. Например, легенды о том, что мельница благословляет молодоженов, заставили запланировать здесь строительство здания для свадебных церемоний.

- С теми гостями, которые хотят попробовать себя в мукомольном деле, я делюсь планами по возведению дома пекаря, - говорит Сергей Ешин. - Там будет и пряничная мастерская, также покажем процесс приготовления традиционной курской выпечки. Все планируется сделать так, чтобы туристу было интересно не только наблюдать, но и участвовать в этом.

Примечательно, что все это будет возведено при участии предпринимательского сообщества: с помощью только бюджетных средств проект осилить сложно.

До дому до хаты

Этнографический комплекс "Слобожанщина" под Белгородом - также пример партнерства властей и предпринимателей. Чтобы построить в селе Колотиловка ремесленный парк, музей и туристическую инфраструктуру, представители бизнеса объединились между собой и с государством. Результат - ожившее село неподалеку от российско-украинской границы, где в ремесленном парке можно не только послушать напоминающий мову диалект суржик, но и попробовать вареников из гоголевских сказок, самостоятельно отжать подсолнечное масло, сплести корзину из соломы и расписать иконы. Совсем рядом с ремесленным парком - музей села Колотиловка, в котором можно услышать всю историю русско-украинского края Слобожанщина, теперь разделенного госграницей.

Хочется, чтобы гость не просто приехал, налепил вареников или расписал икону, но и остался в селе на неделю или более

- Этот проект будет развиваться постоянно, - рассказывает его куратор Михаил Савченко. И действительно, с холма, на котором располагаются ветряные мельницы, даже в заснеженном селе видны очертания будущей стройки. - Здесь появятся кафе, гостиница, их планируется построить уже в нынешнем году.

Потенциальные инвесторы говорят, что в "Слобожанщине" нужны и банный комплекс, и конный двор. Концепция предполагает не только туры выходного дня: хочется, чтобы гость не просто приехал, налепил вареников или расписал икону, но и мог пожить в живописном селе неделю или более. С весны здесь начнут благоустраивать пруд, который находится неподалеку от храма, а потом село наполнится звуками стройки постоянно растущей туристической инфраструктуры.

- У этнотуризма в Белгородской области большие перспективы, - уверен врио главы региона Вячеслав Гладков. - Мы будем поддерживать это направление. Что мы видим на примере Колотиловки? Для того чтобы село продолжало жить, не надо строить никаких производств, вкладывать в это большие деньги и думать о том, насколько вредным для окружающей среды может быть это производство. Рабочие места создаются для местных жителей, и это главное.

Михаил Савченко отмечает, что колотиловцы сначала скептически отнеслись к проекту, жаловались на шум во время строительных работ. Теперь же только приветствуют перемены. И гости довольны.

- За новогодние праздники комплекс посетили более трех тысяч человек, - сообщил Савченко.

К слову, позитивными переменами строительство ремесленного парка, музея и прочей инфраструктуры обернулось и для владельцев стареньких сельских домов: ненужные усадьбы начали выкупать у хозяев под застройку новых объектов.

Синергетический эффект

Большая часть туристов сейчас едет в этномузеи самостоятельно. Координаты достопримечательностей передаются друзьям и знакомым, а соцсети и вовсе стали основным каналом рекламы таких мест. Директор комплекса "Слобожанщина" Ирина Айрих отмечает, что в новогодние каникулы в Колотиловке наблюдала десятки машин с курскими номерами.

- Люди едут из соседних регионов, и это неудивительно, - говорит она. - Теперь важно, чтобы им было где остановиться неподалеку.

Впрочем, еще в день открытия в "Слобожанщину" приехали представители туристической индустрии. Запросили буклеты о ремесленном парке и комплекс осматривали со своей прагматической целью: даже если не включить его в экскурсионные программы, то заинтересовать поездкой и задержать благодаря интересному объекту туристов в регионе.

Представители бизнес-сообщества отмечают: чем больше интересных мест появится в регионе, тем дольше здесь останутся туристы - а значит, будут пользоваться услугами отелей, ресторанов, детских игровых клубов и приобретать не только сувениры. Конечно, из того же ремесленного парка мало кто ушел без пряника, фирменной ягодной наливки, крошечной бутылочки подсолнечного масла. Однако в районном центре по пути из туристического села уже заметили: в выходные выручка в магазинах растет в том числе и благодаря приезжим. Пробуют местные продукты: молоко и колбасы, покупают фрукты и овощи.

Впрочем, как считает Сергей Ешин, предприниматели продолжат инвестировать средства в туристический комплекс не только поэтому.

- Построить что-то в туристическом месте - это очень хорошее вложение в рекламу, - считает он. - Один раз и навсегда. Таким образом можно привлечь внимание к своему бизнесу.