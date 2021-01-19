Иммунолог рассказала, как выбрать вакцину от COVID-19

Татьяна Юрьевна, эффективность и безопасность двух отечественных препаратов от коронавируса, получивших сертификацию, обсуждаются сегодня повсеместно. При этом перспектива вакцинации одних обнадеживает, а у других вызывает опасения. И главный вопрос у людей один: какая вакцина лучше?

Татьяна Ивлева: На данный момент вопрос о сравнении двух вакцин некорректен. Какие-то данные могли бы появиться только в случае прямых сравнительных клинических исследований, которые конечно никто пока не проводил. Так что любые доводы в пользу одной или другой вакцины, которые сейчас можно услышать, - это субъективные ощущения разных людей. Да, вакцины обсуждают сегодня все, но порой доводы "за" и "против" вовсе лишены логики. Например, позиция новосибирцев часто строится на том, что центр "Вектор" вроде как наш, родной и поэтому заслуживает большего доверия. Едва ли это тот фактор, который стоит учитывать, говоря об эффективности и безопасности вакцин. Вообще не советовала бы специально ждать вакцину от "Вектора" лишь из тех соображений, что она "лучше" по словам кого-то из знакомых.

То, что у людей есть определенные опасения, это объяснимо, но все же не стоит переходить в плоскость откровенных домыслов. Фактически "ЭпиВакКорона" и "Спутник V" это две разные вакцины, но у них общий компонент, за счет которого нарабатывается иммунитет. Антигеном в обоих случаях служит белок, выделенный из шипа коронавируса. Что важно, это неживой компонент. Основное различие препаратов заключается в носителе, на который "посажен" этот белок. Если в случае новосибирской вакцины носителем антигена стал другой белок, то в "Спутнике V" это рекомбинантные живые аденовирусы. То есть вакцина "Вектора" совсем не содержит живых компонентов, а в препарате центра им. Гамалеи есть и живой и неживой компоненты. И все же действующее вещество практически идентично.

Эта разница может отражаться на эффективности вакцины?

Татьяна Ивлева: Эта разница имеет значение только для специалистов, участвующих в организации вакцинопрофилактики. У вакцин разные режимы хранения: та, что была разработана "Вектором", хранится при стандартных температурах плюс 2-8 градусов по Цельсию, а "Спутник V" хранится при минус 18 градусов и ниже. Но об эффективности вакцины или меньшем количестве побочных эффектов это не говорит. Например, одна из вакцин, разработанных на Западе, хранится и вовсе при температуре около минус 70 градусов. В этом смысле ее использование сложнее, но и только.

Оба наши препарата зарегистрированы в особом порядке и классического пути исследований они не прошли. Срочная необходимость в их применении обусловлена пандемией. Так что вакцины примерно в одной степени изучены, имеют примерно одинаковую доказательную базу. Более того, у них практически идентичные инструкции к применению. Единственное отличие: вакцина от "Вектора" пока не разрешена для людей в возрасте старше 60 лет, но думаю, очень скоро это ограничение будет снято. Насколько я знаю, сейчас заканчиваются ее клинические испытания с участием пожилых людей.

Вы сами привились, если не секрет?

Татьяна Ивлева: Да, в декабре мы с коллегами приняли решение и поставили прививки, на тот момент регистрацию прошел только "Спутник V". Было понятно, что препарат от "Вектора" в достаточном количестве появится лишь через какое-то время. И по данным на середину января в Новосибирскую область действительно поступило только 500 доз "ЭпиВакКороны". Все они были направлены в отдаленные районы области. А вот "Спутник V" в городе есть, на сегодняшний день пришло около 14 тысяч доз, и объемы поставок будут постепенно наращиваться. Так что с понедельника в регионе по плану началась массовая вакцинация. Со временем доступной станет и "ЭпиВакКорона", но вот когда - пока сказать сложно.

Понятно, что вопрос о доверии к разработчику очень субъективен, если кто-то считает для себя возможным, может подождать и новосибирской вакцины. Сейчас это исключительно вопрос выбора пациента.

Говоря о противопоказаниях, что нужно знать о своем здоровье, каких правил придерживаться?

Татьяна Ивлева: Противопоказания по инструкции к препаратам идентичные. Это прежде всего острые и обострение хронических заболеваний, детский возраст, беременность, грудное вскармливание, тяжелые иммунодефицитные состояния, онкология. Но если онкологическое заболевание было побеждено несколько лет назад, думаю, ничего страшного. Точно так же как с хроническими заболеваниями. Сама по себе гипертония не является противопоказанием, но если недавно был перенесен гипертонический криз, лучше воздержаться от прививки. То же самое, если недавно была перенесено или планируется хирургическое вмешательство.

Но в любом случае решение необходимо принимать при участии врача. Думаю, человеку с хроническим заболеванием прежде всего нужна консультация профильного специалиста, который оценит состояние здоровья, риски обострения болезни. Но с заключением все равно нужно идти к терапевту, именно они обладают нужной компетенцией для того, чтобы рекомендовать вакцинацию или, напротив, предостеречь от нее. Такой алгоритм действий будет наиболее верным.

Что касается других правил, они стандартны. Например, после прививки в течение трех-пяти дней необходимо избегать походов в баню и тяжелой физической работы и спортивных упражнений: вакцина может вызвать слабость, утомляемость, и усугублять это излишними нагрузками нельзя. А еще стоит на неделю до прививки и на неделю после исключить из рациона продукты, которые вызывают у пациента даже небольшие аллергические реакции. Это же, кстати, касается и экзотических продуктов, блюд - вдруг они вызовут аллергию.

Пугали, что к спиртному нельзя притрагиваться больше сорока дней. Это правда?

Татьяна Ивлева: Нет, конечно. Вообще инструкции к препаратам не содержат данных об обязательном отказе от алкоголя, но он может провоцировать аллергические реакции. Четких правил нигде не прописано, но, если включить логику, очевидно, что нужно отказаться от спиртного как минимум за три дня до и в течение трех дней после прививки. Но информация про 42 дня появилась неслучайно. Дело в том, что полный курс вакцинации от COVID-19 состоит из двух прививок: вторая ставится спустя три недели после первой. Еще три недели требуется на достижение полной эффективности вакцины, развитие устойчивого иммунитета. В итоге и получаются те самые полтора месяца. Это стоит учитывать, например, если человек собирается за границу, на отдых. Аэропорт, самолет, отели - все это лишние контакты с возможными переносчиками вируса. Стоит позаботиться об иммунитете заранее, записаться на вакцинацию, чтобы с момента второй прививки до самой поездки прошло как минимум три недели. Тогда можно быть уверенным, что как минимум тяжелая форма болезни вас уже не коснется.

А если человек недавно перенес коронавирус, выработал иммунитет, можно ли ставить на прививку, или антитела повлияют на ее эффективность?

Татьяна Ивлева: Вакцина, вопреки массовому заблуждению, не заражает пациента коронавирусом в какой бы то ни было форме. Мы уже говорили, что ответную реакцию организма вызывают не живые компоненты. Поэтому даже если в организме есть антитела, они не смогут заблокировать действие вакцины. Другое дело, что пока у нас нет ответа на вопрос, нужна ли переболевшему человеку вакцинация.

Сейчас в мире еще нет данных о том, какой уровень антител к коронавирусу считать защитным. Мы еще не можем разобраться, сколько по времени держится естественно приобретенный иммунитет. Но прививка не навредит точно. В качестве аналогии можно привести вакцинацию от клещевого энцефалита. По правилам, она проводится раз в три года, и никто перед прививкой не идет выяснять уровень имеющихся антител. Вакцинация повышает иммунитет в любом случае.

Звучат экспертные предложения сделать вакцинацию обязательной, например, в рамках трудового договора. Некоторые опасаются, что из-за отказа могут потерять работу. Как вы относитесь к такого рода инициативам?

Татьяна Ивлева: Очень непростой вопрос. В любом случае, подобные подходы требуют очень взвешенных решений, широкого обсуждения, возможно, поиска компромиссов с конкретными работодателями. С одной стороны, я против того, чтобы, что называется, рубить с плеча. Прошедший год серьезно сказался на доходах людей и создал моральное напряжение. Но с точки зрения медицины, нужно помнить, что мы находимся в режиме пандемии. Сложности очевидны и для системы здравоохранения, которая изо всех сил пытается сохранить обычный объем работы и при этом по всем фронтам бороться с коронавирусом.

Думаю, с точки зрения тех, кто принимает решения на уровне региона или всей страны, было бы объяснимым такое решение: ограничить доступ людей, не имеющих иммунитета, к определенным видам работы. Это может касаться общественного транспорта, образовательных учреждений, больниц и т.д. Ведь человек и сам может пострадать, и других заразить. С эпидемиологической точки зрения это было бы правильным при условии доступности вакцин. Опять же человек с любым хроническим заболеванием должен понимать, что находится в группе риска, и сам бежать от обширных контактов. Но когда человек отказывается от вакцины, потому что просто боится, не владеет информацией - это не повод подвергать риску окружающих.