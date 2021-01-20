Nissan рассказал, когда представит новый Pathfinder

Североамериканское подразделение марки Nissan сообщило, что 4 февраля будут представлены две новинки. Предполагается, что это новое поколение Pathfinder и пикапа Frontier, известный на некоторых рынках под именем Navara.

Последняя новость о новом Pathfinder касалась его мультимедийного комплекса с большим экраном, который был замечен на тестовом прототипе.

Внешность новинки по-прежнему не раскрыта, но можно предположить, что кроссовер будет похож на Nissan X-Trail последней итерации или любой другой SUV марки, выпущенный в последнее время: их характерными элементами является U-образная решётка радиатора с толстой внешней рамкой и фары, напоминающие клешню краба.

В моторную гамму нового Pathfinder прочат 2-литровый двигатель с переменной степенью сжатия (разработка Infiniti), также предполагается, что на смену вариатору придёт 9-ступенчатый "автомат". Мотор 3.5 литра и гибридная установка будут модернизированы.

Также 4 февраля дебютирует Nissan Frontier. Его "близнец" - Nissan Navara обновился осенью прошлого года, но говорить наверняка, что Frontier получит те же изменения, нельзя.