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20.01.2021 14:50
Рубрика: Легковые авто

Nissan рассказал, когда представит новый Pathfinder

Текст: Константин Руссов
Фото: Пресс-служба Nissan. Фото: Пресс-служба Nissan.
Фото: Пресс-служба Nissan.

Североамериканское подразделение марки Nissan сообщило, что 4 февраля будут представлены две новинки. Предполагается, что это новое поколение Pathfinder и пикапа Frontier, известный на некоторых рынках под именем Navara.

Фото: Пресс-служба Nissan.
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Последняя новость о новом Pathfinder касалась его мультимедийного комплекса с большим экраном, который был замечен на тестовом прототипе.

Внешность новинки по-прежнему не раскрыта, но можно предположить, что кроссовер будет похож на Nissan X-Trail последней итерации или любой другой SUV марки, выпущенный в последнее время: их характерными элементами является U-образная решётка радиатора с толстой внешней рамкой и фары, напоминающие клешню краба.

В моторную гамму нового Pathfinder прочат 2-литровый двигатель с переменной степенью сжатия (разработка Infiniti), также предполагается, что на смену вариатору придёт 9-ступенчатый "автомат". Мотор 3.5 литра и гибридная установка будут модернизированы.

Также 4 февраля дебютирует Nissan Frontier. Его "близнец" - Nissan Navara обновился осенью прошлого года, но говорить наверняка, что Frontier получит те же изменения, нельзя.

#Nissan