Спасатели обследовали 60 "квадратов" на месте схода лавины в Домбае

В Карачаево-Черкесии спасательные отряды завершили работы на склоне горы Мусса-Ачитара в поселке Домбай, где произошел сход снежной лавины на горнолыжную трассу.

По информации пресс-службы ГУ МЧС по КЧР, подразделения обследовали участок площадью 60 тысяч квадратных метров.

Как уже сообщалось, лавина длиной 600 метров, шириной 100 метров и глубиной пять метров разрушила два пункта проката горнолыжного инвентаря и повредила кафе. Один человек погиб.

По данным прокуратуры региона, причиной схода лавины стали работы по принудительному спуску снежной массы с горы. СК возбудил уголовное дело по статье "Халатность".