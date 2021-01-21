Новая Skoda Fabia впервые "засветилась" в серийном кузове

Издание Auto Express опубликовало фото четвёртого поколения Skoda Fabia, которая выйдет на рынок в этом году. В объектив "фотошпионов" попало две версии автомобиля, одна из которых - Monte Carlo, на что указывают иная нижняя часть переднего бампера и накладки на пороги.

На прототипах также видно, что Fabia получит более узкую оптику в стиле Skoda Scala и светодиодные задние фонари, которые имеют горизонтальную ориентацию и, судя по всему, унифицированы с обновлённым Volkswagen Polo, который хочет быть похожим на Golf.

Новая Skoda Fabia будет базироваться на платформе MQB-A0, что позволит оснастить машину новыми мультимедиа и электронными помощниками и системами. Прибавки в габаритах ждать не стоит, потому что компании необходимо развести аудиторию Fabia и более крупного Scala.

С дизелями в новой генерация Fabia распрощается и, скорее всего, в середине жизненного цикла, получит умеренно-гибридную силовую установку, а на первых порах в целях снижения затрат на производства, чешский хэтчбек будет оснащаться бензиновыми "атмосферником" и TSI мощностью от 80 до 110 л.с.

Ранее "РГ" сообщала, что поколение сменит только хэтчбек Skoda Fabia, а версия Combi будет продаваться в прежнем виде до конца 2022 года.

В России Skoda Fabia не представлена, и надежды на её появление нет, только если производство не будет локализовано в нашей стране.

Фото: www.autoexpress.co.uk