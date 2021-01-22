Байден обошел Трампа по количеству телезрителей во время инаугурации

Инаугурация Джо Байдена собрала больше зрителей, чем трансляция вступления в должность 45-го президента США Дональда Трампа.

По данным службы Nielsen, почти 40 миллионов человек (39,87) смотрели получасовую церемонию приведения к присяге Байдена на шести основных телеканалах страны. А за инаугурацией Трампа в 2017 году - 38,35 миллиона зрителей. То есть в этом году зрителей было больше примерно на четыре процента, пишет Variety.

Церемония инаугурации Байдена прошла 20 января в усеченном формате и при соблюдении норм социального дистанцирования. Кроме того, ее организаторы отказались от торжественного парада. В день церемонии не было зафиксировано каких-либо происшествий.