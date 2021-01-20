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20.01.2021 17:00
Рубрика: В мире

Онлайн-трансляция церемонии инаугурации Джо Байдена

Текст: Александр Гасюк, Игорь Дунаевский, Илья Максимов, Дмитрий Сосновский, Алексей Чуриков

Сегодня в 12:00 по восточному североамериканскому времени (20:00 мск) Джозеф Байден примет присягу и станет 46-м президентом США.

После беспорядков в Вашингтоне 6 января, кульминацией которых стало проникновение в Капитолий сторонников президента Дональда Трампа, торжества в американской столице проходят при беспрецедентных мерах безопасности, из-за которых местная пресса сравнивает город с осажденной крепостью. В город стянули 25 тысяч бойцов Национальной гвардии (они прошли тщательную идеологическую проверку), важнейшие объекты полностью оцеплены, а территорию вокруг Капитолия обнесли забором с колючей проволокой.

Фото: AP Photo/Eduardo Munoz Alvarez
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Сама церемония также пройдёт с ограничениями: отменены увеселительные мероприятия, балы и застолья, традиционно сопровождающие инаугурацию главы американского государства, количество приглашённых гостей значительно сокращено - их будет всего около тысячи человек.

Сначала, в 19:15 мск, Байден и его избранный вице-президент Камалой Харрис принесут присягу. Ожидается, что свою инуагурационную речь представитель Демократической партии посвятит "объединению нации".

После инаугурации, в 21:00 мск, они проведут смотр войск. В 22:25 Байден с супругой и вице-президент с супругом посетят могилу Неизвестного солдата, а затем, в 23:15, отправятся с эскортом в Белый дом - на этот раз без традиционного шествия перед толпой сторонников: всё оцеплено.

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Ещё одно значительное отличие нынешней церемонии от предыдущих: на ней не будет присутствовать предшественник Байдена Дональд Трамп, что уже стало причиной определённых технических трудностей, включая передачу "ядерного чемоданчика".

45-й президент США написал в Twitter о своём нежелании посещать инаугурацию соперника и вскоре был заблокирован в этой и ряде других соцсетей. Напомним, несмотря на то, что представитель республиканцев пообещал мирную передачу власти Байдену, он так и не признал победу демократа законной. И многие его сторонники всё ещё не готовы смириться с поражением, что может спровоцировать новые конфликты на территории страны, в том числе - в день инаугурации.

Сайт "РГ" будет следить за происходящим в США в режиме онлайн.

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