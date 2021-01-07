Меркель выразила сожаление, что Трамп не признал поражение на выборах

Канцлер ФРГ Ангела Меркель сожалеет о том, что действующий президент США Дональд Трамп так и не признал поражение на выборах. Об этом она заявила журналистам в Берлине.

"Я сожалею, что Трамп с ноября не признал свое поражение... Основное правило демократии - есть победители и есть побежденные", - заявила канцлер.

Она также добавила, что через несколько недель в США "откроется новая глава демократии".

Напомним, что ранее Конгресс США утвердил избрание Джо Байдена на пост главы государства на фоне беспрецедентных беспорядков в Вашингтоне, в ходе которых сторонники действующего президента Дональда Трампа ворвались в Капитолий. Четыре человека погибли: одну женщину застрелил полицейский, причины смерти еще троих пока не выяснены.