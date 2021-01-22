СМИ назвали возможную причину крушения Boeing 737 в Индонезии

Американская газета назвала возможную причину крушения пассажирского Boeing 737 в Индонезии. Это сбой в системе, контролирующей работу двигателей. Экипаж знал о неисправности и хотел ее устранить, пишет The Wall Street Journal, ссылаясь на данные предварительного расследования.

Расшифровка бортового самописца, фиксирующего параметры полета, показала, что пилоты столкнулись с отказом техники - на одном из двигателей вышел из строя автомат тяги. При этом экипаж нарушил инструкцию. Вместо того, чтобы отключить силовую установку, пилоты попытались восстановить ее функционирование.

Напомним, Boeing 737, принадлежащий местной авиакомпании Sriwijaya Air, 9 января упал в море недалеко от Джакарты. В воздухе лайнер находился всего четыре минуты. Пилоты не сообщали диспетчерам о технических проблемах на борту. В результате катастрофы погибли 62 человека.