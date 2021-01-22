Вышел трейлер российского фильма ужасов "Бывшая"

Очередная новинка от отечественных хоррормейкеров, всё выше поднимающих голову, всё увереннее встающих с колен: на YouTube-канале Planeta Inform Film Distribution опубликован уверенно оперирующий жанровыми шаблонами трейлер фильма ужасов "Бывшая". С угрожающим тэглайном "Она его не отпустит".

Согласно анонсу авторов, "Бывшая" это - "история о том, как соцсети и мессенджеры меняют жизнь современного человека" (очевидно, "привет" "Черному зеркалу").

Синопсис. Прошло несколько лет с тех пор, как 16-летний подросток опубликовал в общем чате фото своей девушки в надежде похвалиться перед друзьями. Теперь у него счастливая взрослая жизнь: работа, друзья, невеста Катя, которая вот-вот станет его женой… Но злокозненный интернет всё помнит, и вот уже с будущей женой парня "происходит цепь необъяснимых мистических событий: девушка получает таинственные послания из прошлого ее жениха". И жизнь пары внезапно "превращается в кошмар", естественно.

Продюсеры проекта - Владислав Северцев и Дмитрий Литвинов, на такого рода вампуках съевшие уже не менее упряжки собак ("Пиковая дама: Черный обряд", "Невеста", "Пиковая дама: Зазеркалье"), и Давид Кочаров ("Мертвые души", "Чума!"). Режиссер - Евгений Пузыревский (интерактивный триллер "Она сердится"). Оператор - Денис Аларкон Рамирес ("Тайна перевала Дятлова").

В ролях: Константин Белошапка, Вера Панфилова, Сергей Двойников, Екатерина Шумакова, Елена Морозова и Владимир Селезнев.

В кино - с 11 марта.