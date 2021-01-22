Новости

Кевин Смит рассказал о новом мультсериале про Бэтмена 15:34
Супермен "подвинул" Флэша в расписании премьер сериалов CW 15:20
Скорсезе выпустит документалку об иностранцах и американской культуре 14:16
Премьера хоррора Marvel "Морбиус" с Джаредом Лето опять перенесена 13:47
Ольга Бузова рассталась с чемпионом России по бальным танцам Давой 13:20

Вышел трейлер российского фильма ужасов "Бывшая"

Новости
    22.01.2021, 15:29
Текст:   Олег Усков
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Очередная новинка от отечественных хоррормейкеров, всё выше поднимающих голову, всё увереннее встающих с колен: на YouTube-канале Planeta Inform Film Distribution опубликован уверенно оперирующий жанровыми шаблонами трейлер фильма ужасов "Бывшая". С угрожающим тэглайном "Она его не отпустит".

Фото: kinopoisk.ru
Опубликован трейлер последних серий 10-го сезона "Ходячих мертвецов"

Согласно анонсу авторов, "Бывшая" это - "история о том, как соцсети и мессенджеры меняют жизнь современного человека" (очевидно, "привет" "Черному зеркалу").

Синопсис. Прошло несколько лет с тех пор, как 16-летний подросток опубликовал в общем чате фото своей девушки в надежде похвалиться перед друзьями. Теперь у него счастливая взрослая жизнь: работа, друзья, невеста Катя, которая вот-вот станет его женой… Но злокозненный интернет всё помнит, и вот уже с будущей женой парня "происходит цепь необъяснимых мистических событий: девушка получает таинственные послания из прошлого ее жениха". И жизнь пары внезапно "превращается в кошмар", естественно.

Продюсеры проекта - Владислав Северцев и Дмитрий Литвинов, на такого рода вампуках съевшие уже не менее упряжки собак ("Пиковая дама: Черный обряд", "Невеста", "Пиковая дама: Зазеркалье"), и Давид Кочаров ("Мертвые души", "Чума!"). Режиссер - Евгений Пузыревский (интерактивный триллер "Она сердится"). Оператор - Денис Аларкон Рамирес ("Тайна перевала Дятлова").

В ролях: Константин Белошапка, Вера Панфилова, Сергей Двойников, Екатерина Шумакова, Елена Морозова и Владимир Селезнев.

В кино - с 11 марта.

Новости

Скончалась актриса из "Остаться в живых" и "Вавилона-5" Мира Фурлан 13:02
Опубликован трейлер последних серий 10-го сезона "Ходячих мертвецов" 12:31
Дата выхода на экраны нового фильма о Джейме Бонде снова перенесена 11:46
Джош Хартнетт и Хью Грант сыграют в фильме "Пять глаз" Гая Ричи 11:23
⧣ Россия
Фото: youtube.com/ Россия 1
Звезда "Кухни" Екатерина Кузнецова пожаловалась на измены мужа 21.01.2021
Симпсонов представили в образах героев армянских советских мультиков 21.01.2021
Звезда "Универа" рассказала про инцидент с режиссером-педофилом 21.01.2021
⧣ трейлер
Фото: twitter.com/ GodzillaVsKong
Постер: названа дата премьеры трейлера фильма "Годзилла против Конга" 02:35
Вышел русский трейлер "Клариссы" - продолжения "Молчания ягнят" 21.01.2021
Вышел трейлер комедии с Дмитрием Нагиевым "Спасите Колю!" 21.01.2021
⧣ ужасы
Фото: kinopoisk.ru
Появился новый кадр из продолжения "Хэллоуина" 21.01.2021
32-летний "Рон Уизли" из "Гарри Поттера" заявил об уходе из кино 20.01.2021
Названы сериалы-номинанты премии американских кинокритиков 19.01.2021