Иммунолог рассказал об испытаниях вакцины "Спутник V" в Венесуэле

У добровольцев в Венесуэле, которые участвуют в тестировании российской вакцины "Спутник V" отсутствуют серьезные побочные эффекты. Об этом рассказал врач-иммунолог Алексис Иполито Гарсиа Пиньера, ведущий исследования препарата от коронавируса в этой стране. Выступление медика опубликовано на странице президента Николаса Мадуро на YouTube.

"Для участия в эксперименте с российской вакциной в Венесуэле отобраны 300 человек. Более 200 из них уже получили первую дозу, 40 человек получили две дозы", - цитирует иммунолога РИА Новости.

В конце декабря прошлого года стало известно о том, что Венесуэла подписала контракт с Россией на поставку десяти миллионов доз российской вакцины "Спутник-V". Об этом в эфире государственного телеканала Venezolana de Televisión сообщила вице-президент страны Делси Родригес.

Российский препарат от коронавируса зарегистрирован уже в 12 странах. Ранее сообщалось, что первой из стран ЕС применение нашей вакцины от COVID-19 одобрила Венгрия. Также стало известно, что на Ближнем Востоке ей дали добро в ОАЭ.

"Спутник V" - разработка ученых Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи. Препарат векторный, сделан на основе аденовируса человека. При этом разработчики использовали два разных типа аденовирусных векторов для первой и второй вакцинации, и, тем самым, усилили действие вакцины. Это отличает российскую вакцину от других разрабатываемых в мире вакцин на базе аденовирусных векторов.