МИД России сообщил о работе по программам в рамках Союзного государства

Совместная работа по продвижению различных программ в рамках Союзного государства не останавливалась, она активно продолжается. Об этом говорится в заявлении МИД России. В ведомстве высказали убеждение, что "эта линия не должна быть подвержена конъюнктурным колебаниям, так как отвечает глубинным интересам народов братских стран".

В Москве в очередной раз дали понять, что Россия поддерживает суверенный выбор белорусского народа, который был сделан в ходе президентских выборов 9 августа 2020 года. "Безусловно, в республике назрели определенные изменения политического устройства, и белорусские власти взяли курс на его модернизацию", - констатировали во внешнеполитическом ведомстве.

В этой связи там выразили убеждение, что в ходе VI Всебелорусского народного собрания, запланированного на 11-12 февраля текущего года, там "будут обсуждаться ключевые направления социально-экономического и общественно-политического развития страны на предстоящую пятилетку".