Новости

Народная артистка РФ Екатерина Жемчужная заразилась коронавирусом 09:47
Disney купил права на российский сериал "Перевал Дятлова" 08:20
Вышел трейлер нового мультфильма Disney "Райя и последний дракон" 26.01.2021
СМИ: Из-за переносов премьеры нового "Бонда" придется переснимать 26.01.2021
Продолжение "Лары Крофт" получило нового режиссера 26.01.2021

Названы дата и место прощание с актером "Бумера" Александром Шаляпиным

Наше кино
    27.01.2021, 09:23
Текст:   Олег Усков
Фото: kino-teatr.ru Фото: kino-teatr.ru
Фото: kino-teatr.ru

Прощание с покончившим с собой в Москве стендапером и актером Александром Шаляпиным состоится на Троекуровском кладбище столицы в четверг, 28 января, в 12:00.

Об этом сообщает канал 360 со ссылкой на менеджера артиста Марию Малякину.

"Прощание пройдет на Троекуровском кладбище в прощальном зале", - уточнила представитель погибшего.

Тело Шаляпина обнаружила в ночь на 25 января его супруга.

Очевидец трагических событий рассказал о деталях инцидента.

Александр Шаляпин родился в 1979 году в Люберцах, окончил актерский факультет Самарской Государственной академии культуры и искусств.

На экранах - с нулевых: второй "Бумер", "Карпов", "Глухарь", "Универ. Новая общага", "Страна ОЗ", "Бабушка легкого поведения".

Был участником Stand Up Show на ТНТ.

Новости

Ефим Шифрин рассказал, почему ушел из "Аншлага" 26.01.2021
Названа дата начала съемок третьего сезона "Мандалорца" 26.01.2021
Актриса Сон Ю Чжон умерла на 27-м году жизни 26.01.2021
В Москве погибла вокалистка поп-группы "Восток" 26.01.2021
⧣ Россия
Фото: Евгения Новоженина/ РИА Новости
Иван Дорн и Александр Гудков стали ведущими шоу "Орел и решка" 26.01.2021
Раскрыты обстоятельства смерти актера из "Бумера" Александра Шаляпина 26.01.2021
Алису Фрейндлих перевели в обычную палату 26.01.2021
⧣ сериалы
Фото: kinopoisk.ru
Из "Матрицы" сделают высокобюджетный сериал 26.01.2021
Умерла актриса из "Маски-шоу" и "Джентльмен-шоу" Ирина Токарчук 26.01.2021
Американский институт кино назвал лучшие фильмы и сериалы 2020 года 26.01.2021
⧣ происшествия
Фото: Кирилл Каллиников/ РИА Новости
Бывшая жена-модель обвинила звезду "Универа" Гогунского в насилии 25.01.2021
Актер из "Бумера 2" и "Глухаря" Александр Шаляпин покончил с собой 25.01.2021
Стендап-комик Александр Шаляпин найден мертвым в Москве 25.01.2021