Названы дата и место прощание с актером "Бумера" Александром Шаляпиным

Прощание с покончившим с собой в Москве стендапером и актером Александром Шаляпиным состоится на Троекуровском кладбище столицы в четверг, 28 января, в 12:00.
Об этом сообщает канал 360 со ссылкой на менеджера артиста Марию Малякину.
"Прощание пройдет на Троекуровском кладбище в прощальном зале", - уточнила представитель погибшего.
Тело Шаляпина обнаружила в ночь на 25 января его супруга.
Очевидец трагических событий рассказал о деталях инцидента.
Александр Шаляпин родился в 1979 году в Люберцах, окончил актерский факультет Самарской Государственной академии культуры и искусств.
На экранах - с нулевых: второй "Бумер", "Карпов", "Глухарь", "Универ. Новая общага", "Страна ОЗ", "Бабушка легкого поведения".
Был участником Stand Up Show на ТНТ.