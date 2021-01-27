Названы дата и место прощание с актером "Бумера" Александром Шаляпиным

Прощание с покончившим с собой в Москве стендапером и актером Александром Шаляпиным состоится на Троекуровском кладбище столицы в четверг, 28 января, в 12:00.

Об этом сообщает канал 360 со ссылкой на менеджера артиста Марию Малякину.

"Прощание пройдет на Троекуровском кладбище в прощальном зале", - уточнила представитель погибшего.

Тело Шаляпина обнаружила в ночь на 25 января его супруга.

Очевидец трагических событий рассказал о деталях инцидента.

Александр Шаляпин родился в 1979 году в Люберцах, окончил актерский факультет Самарской Государственной академии культуры и искусств.

На экранах - с нулевых: второй "Бумер", "Карпов", "Глухарь", "Универ. Новая общага", "Страна ОЗ", "Бабушка легкого поведения".

Был участником Stand Up Show на ТНТ.