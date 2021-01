Новая редакция закона "Об информации, информационных технологиях и защите информации" вступит в силу 1 февраля.

Администрации соцсетей и видеохостингов предписано выявлять и блокировать мат. Если они это требование проигнорируют, то заплатят штраф (для юрлиц его размер достигает 8 млн руб.), но это регулирует другой закон. Впрочем, у сетей есть юристы, они разберутся. Поговорим о нас с вами: о простых участниках жарких интернет-перепалок, которые обычно заканчиваются переходом на личности.

Что надо знать о новациях?

Принцип "без объяснения причин" не действует. Удалили ваш нецензурный пост или забанили - можете задать администратору вопрос: за что? По закону в течение трех дней должны получить ответ.

Могут ли вас оштрафовать за нецензурные слова? Формально нет, только удалить незаконный контент и заблокировать. Но новый закон не отменил старые: за нецензурную брань в общественных местах - штраф до 15 МРОТ или до 15 суток ареста. В силе и статья "Оскорбление" УК РФ: по ней матерщиннику светит до 100 МРОТ или до шести месяцев исправительных работ.

Так что разумнее не качать права. Бесполезно. Отговорки "он первый начал" или "это моя личная субъективная оценка оппонента" не помогут. Сети с большим ежедневным посещением приравнены к общественным местам. К слову, оскорблять нельзя не только в людном месте. 15 января жителя Новомосковска (под Тулой) суд оштрафовал на 1500 рублей за унижение чести и достоинства. Парень позвонил коллекторам и оскорбил их крепким словом.

Всякое было, особенно со стороны коллекторов. Но вот чтобы наоборот...

Что делать? Используем зарубежный опыт. Например, если британцу хочется послать собеседника на три буквы, то он и пошлет: на gfy. В зависимости от контекста это может означать good for you или go fu... (неприличное слово) yourself.

В первом случае тебя похвалили. Во втором - послали далеко. Сиди вот и думай.

И конечно, надо освежить в памяти русский язык. В нем просто безграничные возможности поставить на место распоясавшегося хама-оппонента. "Сударь, вы неумны и плохо воспитаны" - ну чем не замена привычному "а не пошел бы ты..."?

На заметку

Блогеру XXI века - как бы обозвали оппонентов наши предки в соцсетях древности (если бы они в ту пору были).

Вор (скажем, кто-то нахально тырит у вас контент) - хмыстень.

Модератор, который тебя необоснованно забанил - фетюк;

Задира - ерохвост (ситуация: вас задирает и провоцирует блогер-оппонент), ёра (это если на вас "наехала" блогерша);

Дурак - дуботолк, дроволом, луд, околотень, фофан, баламошка, божедурье, мордофиля, остолбень;

Пустоплет - белебеня;

Урод - страхолюдъ;

Псих - черт веревочный;

Отморозок - окаём;

Собеседница пониженной социальной ответственности - ёнда, шлёнда, плеха, волочайка, гульня, безсоромна.

Кстати

Как боролись на Руси с матом

Великий князь Василий III матерщинников воспитывал кнутом.

В 1648 году царь Алексей Михайлович издал указ: "А которы люди учнут кого бранить матерны и всяко лаею - и тем людям за такие супротивные христианскому закону быти от Нас в великой опале и в жестоком наказаньи".

При Петре I вышел "Воинский устав" (1715 год), по которому за мат прожигали язык, отсекали суставы и даже "лишали живота".

При этом сам государь показывал дурной пример подданным. Особенно в царских потехах. Например, Петр создал "Всешутейший, всепьянейший и сумасброднейший собор", который самолично возглавил, придумав себе кличку Пахом-пиха... Извините, но мы не можем полностью ее напечатать - она нецензурная.

От первого лица

Герберт Ефремов - создатель эпохальных ракет и боевых космических станций.

Обычно мы видим результат работы конструкторов: видеозаписи пусков фантастических ракет, например, гиперзвукового "Авангарда" . Но мало кто знает, какими словами сопровождаются эти разработки.

А давайте узнаем? Звоню легендарному конструктору.

Герберт Александрович, вы слывете достаточно резким человеком, который может сказать собеседнику правду в лицо, но при этом обойтись без бранных слов. Это так?

Герберт Ефремов: Великий русский язык позволяет донести свои мысли нормальными словами. Но бывают случаи, когда они не помогают. И тогда... Что поделать? Пришлось и мне осваивать "доходчивый язык". Но только в случае, когда другие слова не помогают.

Проведите мастер-класс: как донести до собеседников мысль сочно и понятно, но без мата?

Герберт Ефремов: Это всегда экспромт. Надо мгновенно просчитывать ситуацию: кто перед тобой? Учитывать его характер. В общем, каждому случаю - свое решение.

В вашей среде нецензурная лексика - норма или исключение?

Герберт Ефремов: При мне Владимир Николаевич Челомей никогда ни одного бранного слова не произнес.

И даже в эмоциональных ситуациях?

Герберт Ефремов: В этом случае отправлял нас, молодых специалистов, к заму, Михаилу Ильичу Лифшицу (замглавного конструктора ОКБ-52 по авиатехнике, Герой Социалистического Труда. - От ред.). На проработку.

И как Михаил Лифшиц вас прорабатывал?

Герберт Ефремов: Заводил в кабинет, объяснял, что и почем. Он не матерился, а доходчиво рассказывал, в чем наша неправота. Самые крепкие слова: "чудаки вы", но с буквы "м". И скажу: мы лучше начинали все понимать.

Хотя были и среди генеральных конструкторов великие матерщинники.

Например?

Герберт Ефремов: Например, Андрей Николаевич Туполев. Или, скажем, с Челомеем я дважды бывал у Ефима Павловича Славского. Он не генеральный конструктор, а "ядерный министр" (министр среднего машиностроения СССР, трижды Герой Социалистического Труда. - От ред.). Вот Ефим Павлович матерился не переставая. Но он же руководил огромным комбинатом, вероятно, на таком объекте по-иному не получалось. Ядерные бомбы, видимо, других слов не всегда понимали (смеется). Но все-таки многие конструкторы в повседневной жизни не допускали такого.

А вот Александр Сергеевич Пушкин писал: "Коли уж ты пришел в кабак, то не прогневайся - какова компания, таков и разговор".

Герберт Ефремов: Если смотреть на проблему шире, то трудно не заметить, что мат глубоко проник в нашу жизнь. Я бывал в деревнях, например, в Костромской области, где без мата люди не могут сформулировать мысль. Они не ругаются, они так разговаривают. Привыкли. Что с этим делать, я не подскажу.

Но ладно - деревня, а вот зачем мат употреблять в песнях, в кино? Обходились раньше без этого, и прекрасно обходились.

А сейчас на вашем НПО нецензурные выражения под запретом?

Герберт Ефремов: Конечно же, никаких специальных запретов нет. Просто материться не принято. Кроме каких-то уж ситуаций, когда никакие другие слова не доходят.

О ваших разработках говорят: это оружие судного дня, то есть последний аргумент последнего сражения. По аналогии: есть и слово судного дня? Последнее в споре.

Герберт Ефремов: Да! Но все-таки старайтесь не ругаться.

Будем стараться, Герберт Александрович!

Герберт Ефремов: Повторюсь: русский язык очень богат, можно легко обойтись и без этих слов. Ну, может быть, кроме самых-самых крайних случаев.