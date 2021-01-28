Новости

В Ливане демонстранты закидали полицию боевыми гранатами 00:53
ПФР напомнил о необходимости подать заявление на детские выплаты до 31 марта 00:47
Байден подписал три указа о противодействии изменению климата 00:38
В Белграде открыли памятник Стефану Неманье работы российского скульптора 00:37
Счётная палата раскритиковала оснащение регионов лесопожарной техникой 00:01
Школы смогут сами принять решение о введении "шестидневки" 27.01.2021
Меркель рассказала, кто стрижет ее на карантине 27.01.2021
Эксперт прокомментировал столкновение вертолета с беспилотником 27.01.2021
Опубликован рейтинг лучших боевиков 80-90-х годов 27.01.2021
Заммэра Москвы назвал сроки восстановления экономики от пандемии 27.01.2021
Астронавты отработали за бортом МКС почти 7 часов 27.01.2021
Власти Москвы оценили потери от пандемии в 700 миллиардов рублей 27.01.2021
Билл Гейтс предрек новую пандемию "в десятки раз хуже COVID-19" 27.01.2021
Гол Миранчука вывел "Аталанту" вперед в матче с "Лацио" 27.01.2021
В ФНС рассказали о налоговой инспекции для богатых 27.01.2021
Вышел трейлер фильма, который спродюсировал Брэд Питт 27.01.2021
В AIU отметили, что Шубенкова нет в списке временно отстраненных спортсменов 27.01.2021
Правительства трех стран обсудят строительство дорог на Кавказе 27.01.2021
Завершено расследование дела о гибели рабочего при сносе СКК в Петербурге 27.01.2021
Суд на два месяца арестовал обвиняемого в нападении на росгвардейца 27.01.2021
Каннский кинофестиваль перенесен на июль 27.01.2021
В Москве светофоры настроили на "зеленую волну" 27.01.2021
Розничные цены на подсолнечное масло и сахар продолжили снижаться 27.01.2021
На "Часах Судного дня" осталось 100 секунд до "ядерной полуночи" 27.01.2021
Муж Валерии обозвал Шнурова, пожаловавшегося на него в полицию 27.01.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Кто не может быть понятым при медосвидетельствовании после ДТП
Кто не может быть понятым при медосвидетельствовании после ДТП
Почему нельзя разделить самострой при разводе
Почему нельзя разделить самострой при разводе
Что будет с российской валютой в феврале
Что будет с российской валютой в феврале
28.01.2021 00:47
Рубрика: Экономика

ПФР напомнил о необходимости подать заявление на детские выплаты до 31 марта

Текст: Ольга Игнатова
До 31 марта россияне могут подать заявление на единовременную детскую выплату в размере 5 тысяч рублей. Об этом напоминает Пенсионный фонд России.

Такая выплата установлена декабрьским указом президента и положена родителям, усыновителям, опекунам и попечителям детей до 7 лет включительно. Пять тысяч выплачивается на каждого ребенка в семье. На выплату имеют право и все семьи, в которых рождение детей будет зарегистрировано в органах ЗАГС до 31 марта 2021 года включительно.

Минтруд: План по пособиям для семей с детьми перевыполнен

Всем семьям, которые в 2020 году получали ежемесячную выплату на детей до 3 лет или единовременную выплату на детей от 3 до 16 лет, Пенсионный фонд предоставил дополнительную выплату в декабре автоматически. Всего ее получили семьи, в которых воспитываются почти 14 миллионов детей.

Однако в случае, если ребенок в семье появился после 1 июля 2020 года, либо родители не обращались ни за одной из выплат на детей, предоставлявшихся в прошлом году по указам президента, необходимо самостоятельно подать заявление. Сделать это можно до 31 марта 2021 года через портал госуслуг или лично в клиентской службе Пенсионного фонда России.

В заявлении родителям необходимо указать данные свидетельства о рождении каждого ребенка и реквизиты банковского счета, на который будут перечислены средства. Заявление также понадобится, если у родителей, которые уже получали выплаты на детей, был закрыт банковский счет. Заявление заполняется на русском языке родителем, официальным представителем или опекуном ребенка. Более подробную информацию можно получить в территориальных подразделениях ПФР или на сайте фонда.

Экономика Пенсии и пособия Госфонды и контрольные органы Пенсионный фонд Декретные и пособия на ребенка

Главное сегодня

Песков рассказал о ежедневном контроле регулирования цен на продукты
МИД РФ вручил ноту протеста представителю посольства США из-за фейков
Роскомнадзор оштрафовал СМИ-иноагенты на 1,1 млн рублей
Соцсети привлекут к ответственности за вовлечение подростков в незаконные акции
В Роспотребнадзоре пояснили, почему после прививки бывает мало антител
Можно ли заработать на облигациях федерального займа
Когда в России не останется обманутых дольщиков