Минтруд: До Нового года выплаты получили 96% семей с детьми до 7 лет

Министр труда и социальной защиты Антон Котяков сообщил на совещании у президента РФ Владимира Путина, что до Нового года 96% семей с детьми до 7 лет получили выплаты в размере 5 тысяч рублей.

По его словам, работа над этим поручением началась сразу после большой пресс-конференции 17 декабря, где Владимир Путин анонсировал эту выплату.

В тот же день было подготовлено постановление правительства и стартовал прием заявлений на портале госуслуг. На следующий день - в отделениях Пенсионного фонда, причем работа продолжалась и в выходные, чтобы все смогли получить выплаты до нового года, подчеркнул глава Минтруда. Тем, кто получал единовременные выплаты летом, документов подавать не пришлось, выплата была назначена им автоматически.

В итоге уже 21 декабря деньги поступили 13 млн семей или 90% тех, кто имеет право на получение выплат, сообщил Котяков. К концу декабря это количество выросло до 96% или 13,6 млн семей.

Министр напомнил, что все семьи с детьми до семи лет, которые еще не оформили заявления на выплаты, могут сделать это до 1 апреля 2021 года.