Минтруд: До Нового года выплаты получили 96% семей с детьми до 7 лет

Новости

В Южной Корее всеобщая вакцинация от COVID-19 начнется в феврале 17:27
Россиянка Ступак стала четвертой на этапе "Тур де Ски" 17:17
Минздрав: Вакцинация в США и ЕС началась до окончания исследований 17:10
СМИ: В Пхеньяне начал работу съезд партии 16:59
Президент Армении заразился коронавирусом 15:21
Китайский авианосец из снега показали на видео 14:59
Лукашенко заявил, что только выборы должны решать судьбу президента 14:54
В 2021 году военные получат новые машины химразведки РХМ-8 и РХМ-9 14:47
Учебный центр ВДВ в Омске подготовит в этом году 3 тысячи десантников 14:39
В Иране обнаружен "британский" штамм коронавируса 14:28
В Рождество в храм Христа Спасителя прихожан пустят только по билетам 14:23
Ученые нашли порталы в отдаленные районы Вселенной 14:23
В 2021 году Таманскую дивизию усилят самоходками "Коалиция-СВ" 14:14
Вышел трейлер военной драмы с Петром Федоровым "Летчик" 14:03
Песков назвал преувеличением разговоры о "войне башен Кремля" 14:00
Песков: Путин в курсе резонансных дел, но в ход следствия не вмешивается 13:49
Песков рассказал о хорошем отношении Путина к Западу 13:47
Кубик Рубика станет героем игрового фильма 13:44
Песков заявил, что никогда не требует снять новость с эфира 13:40
"Похороненная" "девушка Бонда" Таня Робертс оказалась жива 13:36
Песков: пандемия заставила сытый мир выйти из зоны комфорта 13:21
В США начались аресты активистов-участников массовых митингов за Трампа 13:03
Песков рассказал о жестком отношении Путина к воровству 12:49
Водителей в Москве предупредили о тумане и гололеде 12:28
Стало известно, какие профессии будут популярны в 2021 году 12:25
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как изменится жизнь автомобилистов в 2021 году
Как изменится жизнь автомобилистов в 2021 году
От Дюрера до Пистолетто: Главные выставки 2021 года
От Дюрера до Пистолетто: Главные выставки 2021 года
Как изменятся цены на базовые продукты в 2021 году
Как изменятся цены на базовые продукты в 2021 году
05.01.2021 17:32
Рубрика: Экономика

Минтруд: До Нового года выплаты получили 96% семей с детьми до 7 лет

Текст: Галина Мисливская
Министр труда и социальной защиты Антон Котяков сообщил на совещании у президента РФ Владимира Путина, что до Нового года 96% семей с детьми до 7 лет получили выплаты в размере 5 тысяч рублей.
Фото: Варвара Гертье/РИА Новости Фото: Варвара Гертье/РИА Новости
Фото: Варвара Гертье/РИА Новости

По его словам, работа над этим поручением началась сразу после большой пресс-конференции 17 декабря, где Владимир Путин анонсировал эту выплату.

Правительство проверит соцвыплаты

В тот же день было подготовлено постановление правительства и стартовал прием заявлений на портале госуслуг. На следующий день - в отделениях Пенсионного фонда, причем работа продолжалась и в выходные, чтобы все смогли получить выплаты до нового года, подчеркнул глава Минтруда. Тем, кто получал единовременные выплаты летом, документов подавать не пришлось, выплата была назначена им автоматически.

В итоге уже 21 декабря деньги поступили 13 млн семей или 90% тех, кто имеет право на получение выплат, сообщил Котяков. К концу декабря это количество выросло до 96% или 13,6 млн семей.

Министр напомнил, что все семьи с детьми до семи лет, которые еще не оформили заявления на выплаты, могут сделать это до 1 апреля 2021 года.

Экономика Пенсии и пособия Власть Работа власти Правительство Минтруд Декретные и пособия на ребенка

Главное сегодня

Путин и Меркель обсудили возможность совместного производства вакцин
Монархии Персидского залива договорились помириться с Катаром
Путин дал поручения по пенсиям, прививкам и соцподдержке. Главное
Мишустин расширил возможности поддержки россиян по соцконтракту
Россия сыграет с Финляндией за бронзу МЧМ по хоккею
Роструд напомнил, сколько дней россияне будут отдыхать в 2021 году
Во что лучше инвестировать в 2021 году