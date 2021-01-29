Число погибших в ДТП в Самарской области возросло до одиннадцати

Число жертв ДТП, произошедшего сегодня вечером на трассе М-5 в Сызранском районе Самарской области, возросло до 11 человек.

Об этом сообщил в Instagram губернатор региона Дмитрий Азаров.

- На территории Самарской области произошла страшная авария, которая на эту минуту унесла жизни 11 человек. Десять погибли на месте происшествия, один человек скончался в больнице, - заявил Азаров.

По словам губернатора, 13 пострадавших доставлены в Сызранскую центральную городскую больницу, трое из них находятся на операционном столе. В помощь сызранским медикам выехали бригады врачей из Тольятти и Самары.

Лидер области выразил соболезнования семьям погибших в аварии и заверил, что держит ситуацию на личном контроле.

Напомним, что ранее власти сообщали о 10 погибших и 15 пострадавших в ДТП.

Трагедия произошла вечером в пятницу на 878 километре трассы М-5 близ села Заборовка. В столкновении грузовика DAF и микроавтобуса Citroen, который ехал из Тольятти в Ульяновскую область, погибли 10 человек, еще 15 пострадали. Для эвакуации раненых власти привлекли санавиацию.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ (нарушение ПДД и эксплуатации транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). Расследование дела находится на особом контроле главы СК РФ по Самарской области.

Проверку обстоятельств трагедии начала и областная прокуратура.