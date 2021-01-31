Проблемное поведение формируется у ребенка уже в пять лет

"У нас во втором классе мальчик срывает уроки", "расцарапал однокласснице лицо", "лупит всех". В вашем классе тоже есть такой? Самое удивительное, что родители хулиганов часто уверены - на ребенка наговаривают. Между тем проблемное поведение у детей формируется уже в пять лет. Как оно проявляется? Что должны знать родители о своих проблемных детях? И главное, как быть с хулиганом в классе? Об этом "РГ" рассказывает доцент кафедры юридической психологии и права Московского городского психолого-педагогического университета Елена Шпагина.

Елена Михайловна, вряд ли можно найти людей, которые не устраивали бы в детстве истерик, не утаскивали втихаря чужую машинку или куклу домой, не поколачивали бы обидчиков. Где грань между шалостями и потенциально опасным поведением?

Елена Шпагина: Она в осознанности, в понимании своего поведения. У Жана Пиаже, известного швейцарского психолога, который занимался вопросами развития детей, есть описание исследований моральных суждений детей о героях рассказа: один мальчик разбил случайно пятнадцать чашек, потому что отвлекся, а другой мальчик всего одну, но когда полез за вареньем после ухода мамы из кухни… Кто больше виноват? Ученый задавал эти вопросы детям и понял, что у детей уже с 4 лет формируется моральное сознание и большинство из них уже к 6-7 годам понимают, что разбить случайно даже 15 чашек не так стыдно, как воровать без спроса варенье.

Основная концепция личности преступника, которая на сегодняшний день принята в юридической психологии, основывается на особенностях правосознания и мировоззрения человека, когда он считает, что совершить тот или иной поступок можно или допустимо. И это не связано напрямую, например, с психическим здоровьем. Можно прожить всю жизнь с психиатрическим диагнозом и не совершить ни одного преступления и быть милейшим человеком. Это формируется воспитанием, в процессе социализации (освоения норм жизни в обществе). Первый институт социализации - это семья. В ней закладываются правила взаимоотношений с окружающими людьми: какое-то поведение семейное окружение одобряет, поощряет, но часто ребенок просто копирует с окружающих его людей. Поэтому так важен пример, модель для подражания.

Наказания и запреты должны опираться на разъяснения причинно-следственных связей поступков ребенка. Чтобы ребенок осознанно в следующий раз не повторял таких ошибок. Но взрослые должны понимать, что способность к осознанному поведению и волевому контролю своего поведения у ребенка приходит только примерно в 12-14 лет. До этого мы формируем у ребенка различные нормы: моральные, нравственные, правовые. Очень важно не оставлять без внимания шалости детей, разбирать случаи, обсуждать эти вопросы, формировать способность к дипломатии, а не решению проблем насильственным путем.

В классе учится хулиган, который тиранит всех. Как быть остальным ученикам и их родителям? Почему нельзя такого изолировать, перевести в спецшколу, на индивидуальное обучение, наконец?

Елена Шпагина: "Хулиган, маленький деспот и тиран" - это тоже чей-то ребенок. Чаще всего - это ребенок, попавший в тяжелую жизненную ситуацию, когда родители пьют, зависимы от наркотиков, находятся в местах лишения свободы. Бывает, что такой ребенок - сирота и находится под опекой бабушки, которая с ним не справляется. То есть попросту воспитывать его некому, а среда, в которой он живет, диктует ему свои правила поведения. Часто такие дети попадают под влияние "улицы". Конечно, благополучные семьи, родители хотят оградиться от такого хулигана в классе, изолировать его от общества "хороших детей" и отправить в специальное учреждение, где его перевоспитают.

Давайте разберемся, куда? В психоневрологический диспансер? У него должен быть установленный врачом серьезный диагноз. Заниматься его здоровьем должны родители или опекуны. А у него только бабушка со своими неустановленными диагнозами по здоровью.

Некоторые категоричные родители говорят, что ему в тюрьме место! На каком основании? Уголовная ответственность наступает с шестнадцати лет, а за многие преступления с четырнадцати лет. В том числе и хулиганство, но только по частям 2 и 3 ст. УК РФ Статьи 213. Это хулиганство, совершенное с отягчающими обстоятельствами. Должен состояться суд, доказана вина, но мы получим опять нового члена общества, вставшего на криминальный путь. До четырнадцати лет за его правонарушения несут родители или опекуны. И опять у нас бабушка... Чтобы ребенок попал в учреждение для детей-сирот, родителей или опекунов должны лишить родительских прав. Для этого должны быть очень весомые обоснования…

Что же делать с таким хулиганом?

Елена Шпагина: С ребенком нужно работать, сопровождать его взросление. Нет у него родителей, не справляется опекун, тогда должны включаться другие общественные институты. Ведь общество заинтересованно чтобы "шалости" таких детей не перерастали в устойчивое криминальное поведение в будущем. Можно попробовать начать и родительским сообществом работать с таким ребенком, подключить "школьную службу примирения", например. Только социально приемлемыми путями, в правовом поле. Ведь если вы будете устраивать "разборки" с таким ребенком с позиции силы, во-первых, можете попасть под наказание, а во-вторых, продемонстрируете собственному ребенку противоправные модели поведения.

Здесь нужно действовать сообща, комплексно, вместе с другими заинтересованными лицами. Если это все происходит в школе, то первая инстанция - это, конечно, школа. В школе есть и классный руководитель, и социальный педагог, и школьный психолог. Это специально обученные люди, которые профессионально могут исправить ситуацию. Психолого-педагогические технологии работы с девиантными детьми есть, они применяются. Например, наш факультет юридической психологии МГППУ развивает и поддерживает школьные службы примирения, использование восстановительного подхода и медиации при решении школьных конфликтов.

Учите своих детей не быть равнодушными к насилию над другими и над собой, учите защищаться, но социально приемлемыми методами. Обидчик должен видеть, что его не поддерживают ни ребята в классе, ни взрослые. Активность таких детей нужно направлять в позитивное русло, просто ими мало занимались собственные родители.

Как родителям понять, не стал ли их ребенок жертвой агрессивного поведения сверстников?

Елена Шпагина: Поведение жертвы очень опасно. Обратите внимание на резкую смену в поведении вашего ребенка.

Если вы отвечаете "да" на эти высказывания, скорее всего, так оно и есть.

- ребенок находится в подавленном настроении,

- ребенок сторонится одноклассников,

- избегает массовых мероприятий в школе,

- часто болеет и не приходит в школу по другим причинам,

- негативно реагирует на сигнал нового сообщения,

- ребенок отпрашивается с уроков, ссылаясь на плохое самочувствие,

- наносит себе порезы, ожоги.

Начните деликатный разговор. Если у вас налажены отношения, то ребенок расскажет, хотя ему будет трудно. Не паникуйте, не усугубляйте ситуацию, не травмируйте ребенка своей бурной реакцией. Но не оставляйте все на самотек. Будьте рядом, покажите ребенку, что вы его любите, понимаете его проблемы. То, что кажется вам пустяковым с высоты прожитых лет, в детском возрасте, а особенно в подростковом, воспринимается очень ярко, болезненно. Дезадаптация в решении таких проблем может привести к непоправимым последствиям.

Универсальных советов тут дать нельзя, каждый случай будет требовать своего подхода. Начните с обращения к психологу. Сейчас эта профессия распространена, есть бесплатные центры психологической помощи, школьная психологическая служба. В нашем университете, например, есть Научно-практический центр экстренной психологической помощи, при котором работает телефон доверия. Очень большой опыт имеет Московская психологическая служба населению, отделения есть во всех округах, это можно найти на сайте. Там тоже работают наши выпускники.