Антициклон с Карского моря заморозит москвичей

Первого февраля столичный регион будет находиться во власти антициклона, поэтому погода ожидается c переменной облачностью и умеренным морозом. Уже во вторник столбики термометров могут опуститься ниже отметки -10 градусов. Об этом сообщает Метеобюро Москвы и области.

А в первый рабочий день этой недели в мегаполисе температурный фон от -5 до -2 градусов, осадки маловероятны, ветер при этом сильный - порывы до 15 м/с.

- Первая неделя февраля ожидается морозной, в ночные часы вторника, четверга и пятницы воздух может остыть ниже -10 градусов, - рассказала "РГ" Татьяна Позднякова. - Днем от -2 до -6, лишь к пятнице в дневные часы похолодает до -8.

Кстати, наиболее теплая погода первого февраля была в 1914 году. Тогда воздух прогрелся до +3 градусов.