Россия передала Беларуси образцы вакцины "ЭпиВакКорона"

"Сегодня в качестве подарка, жеста нашей большой дружбы я передала вакцину "ЭпиВакКорона", которая, я уверена, послужит сохранению здоровья коллег, которые находятся в зоне риска, и населения Республики Беларусь. И также сегодня мы передали тест-систему нового поколения для определения вируса", - сообщила Попова по итогам встречи с премьер-министром Беларуси Романом Головченко.

Речь идет о тест-системе нового поколения, которая не только определяет наличие вируса в организме, но также дает возможность оценить вирусную нагрузку, то есть оценить наличие патогена количественно.

Как отметила Попова, такое сотрудничество важно "для выстраивания общего эпидемического пространства, для оценки ситуации и для сверки наших подходов в лабораторном деле".

"Мы, конечно, надеемся, что данная вакцина будет поставлена в большем количестве и она поможет в комплексном противодействии коронавирусу", - отметил министр здравоохранения Белоруссии Дмитрий Пиневич. "Это очень-очень хорошая вакцина, оценивается очень высоко", - добавил глава белорусского Минздрава.

Отметим, что "ЭпиВакКорона" уже зарегистрирована в Туркменистане.

Ранее Беларусь зарегистрировала и начала применять другую российскую вакцину - "Спутник V".