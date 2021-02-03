Броневики, сборку которых собираются начать в Киргизии, могут быть востребованы не только на внутреннем, но и на внешнем рынке. Фото: ria.ru

Пять крупных инвестиционных проектов намерены запустить в Киргизии в наступившем году. В их числе - металлопрокатный завод и современный отель. Однако удастся ли реализовать эти намерения во многом зависит от того, насколько успешно республика и другие страны будут бороться с пандемией. Такой оценкой поделились с журналистами представители Агентства продвижения и защиты инвестиций (АПЗИ) КР.

Уходили от рисков

Киргизия давно связывает развитие собственной экономики с иностранными инвестициями. Внутренними ресурсами для реализации проектов, имеющих значение для экономики, республика, увы, не располагает, а привлекать дополнительные кредиты опасается из-за большого внешнего долга. Тем не менее вопрос капиталовложений из-за рубежа считается в КР темой сложной и щекотливой. Особенно на фоне политических событий, к которым бизнес относится настороженно.

Беспорядки, вспыхнувшие в октябре прошлого года, в очередной раз доказали, что деловые круги любят тишину. И этот факт подтверждают в Агентстве продвижения и защиты инвестиций. По данным ведомства, политическая ситуация, сложившаяся в последние месяцы 2020 года, привела к заметному оттоку капиталов из страны.

- Такие события, конечно же, негативно отразились на всех производственных процессах, - утверждает завотделом развития инвестиционного потенциала агентства Илимбек Абдиев. - Они нарушили экономический баланс. Мы относим их к форс-мажорным ситуациям и не хотим, чтобы подобное повторилось. Произошел отток прямых иностранных инвестиций, большая доля которых - это кредиты и реинвестированная прибыль, то есть дивиденды. Из-за негативных экономических ожиданий инвесторы были вынуждены уходить от рисков. Ведь известно, что та же банковская система при кредитовании очень тщательно взвешивает подобные угрозы.

Как побороть подобную тенденцию? По мнению Илимбека Абдиева, важно, чтобы бизнес вкладывал в экономику республики больше собственных средств, а не привлеченных кредитов. Поэтому агентство работает над тем, чтобы в прямых иностранных инвестициях увеличилась доля собственных капиталов предпринимателей. На данный момент, по оценкам АПЗИ, она низка, однако если республике удастся завоевать доверие иностранных деловых кругов, картина может измениться. Тем более что предпосылки к этому, на взгляд Абдиева, имеются.

- С проведением досрочных выборов президента политическая ситуация в стране нормализовалась, - подчеркнул он. - Соответственно, изменился к лучшему и инвестиционный климат.

Гарантии и лоты

2020 год стал для экономики Киргизии серьезным испытанием из-за сложной не только политической, но и эпидемиологической ситуации. Как утверждает эксперт отдела привлечения и сопровождения инвестиций агентства Элита Базарбаева, реализацию ряда важных инвестиционных проектов в республике отложили именно из-за закрытия границ. В их числе и открытие современного международного отеля, который поспособствовал бы увеличению притока туристов в страну.

Но нет худа без добра. Пандемия ужесточила конкуренцию между странами, привлекающими в свое развитие инвестиции, и вынудила Киргизию задуматься над тем, как улучшить свои позиции. Итогом тому стал новый закон, вступивший в силу с 20 января 2021 года. Согласно документу, иностранный инвестор отныне может рассчитывать на более привлекательные условия работы в КР. В том числе - на комплексную поддержку со стороны государства. Что под этим подразумевается?

Во-первых, государство упрощает перевод земель под нужды инвестора. От сложной бюрократической процедуры решили отказаться, передав право на отвод территорий районным властям. Местным чиновникам, как полагают разработчики, гораздо легче определить, какие площади и под какие цели можно предоставить и как лучше урегулировать проблему передачи бизнесу земель сельскохозяйственного назначения. Делегирование таких полномочий местным администрациям, как ожидают, поможет снять спорные вопросы, которые, к сожалению, ранее нередко приводили к конфликтам между сельскими жителями и предпринимателями.

Во-вторых, государство решилось на снижение с 50 до 10 миллионов долларов так называемого порога инвестиций для проектов, которые предполагают прямые переговоры и заключение соглашений непосредственно с правительством. Что, в свою очередь, предоставляет бизнесмену не только определенный статус, но и гарантии. Агентство же теперь имеет право ходатайствовать перед МИД о получении специальных инвестиционных виз предпринимателями, которые вложили в экономику республики более 10 миллионов сомов.

Но самым интересным нововведением, наверное, можно назвать внедрение инвестиционных лотов. То есть бизнесмен, решивший вложить средства в развитие Киргизии, сможет сразу получить готовый пакет документов для запуска проекта, если его заявка пройдет конкурсный отбор. Необходимость обходить различные ведомства, как раньше, соответственно отпадает. Но, конечно же, как закон будет работать в реальной ситуации, сможет показать только время.

Дорожная карта

Власти Киргизии, впрочем, пытаются найти и иные способы поправить бедственное положение экономики. Главную ставку официальный Бишкек по-прежнему делает на Россию. Буквально в последние дни 2020 года правительство республики передало союзной стороне проект "дорожной карты" по расширению торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества.

В кабинете министров Киргизии надеются, что документ послужит реальным стимулом для реализации проектов в области промышленной кооперации, экономического сотрудничества и развития, а также станет важным шагом в повышении товарооборота между двумя странами. "Мы готовы к укреплению экономических контактов и связей с РФ", - заверил первый вице-премьер-министр республики Артем Новиков. В свою очередь, посол России в Киргизии Николай Удовиченко заявил, что "дорожная карта" станет основой не только торгово-экономического сотрудничества, но и продвижения гуманитарных проектов в КР.

Один из таких проектов, как предполагается, может вывести Киргизию на прежде недоступный для ее производителей рынок вооружений. В республике с помощью России в 2021 году планируют запустить производство бронированных машин для нужд военных и силовых структур. По словам главы Госкомитета промышленности, энергетики и недропользования Киргизии Жыргалбека Сагынбаева, броневики местной сборки могут быть востребованы как на внутреннем рынке, так и за рубежом. При этом республика внесет свой вклад в проект не только открытием сборочного производства, но и выпуском определенных комплектующих.

Как утверждает Жыргалбек Сагынбаев, участвовать в проекте будет одно из крупных российских предприятий, специализирующихся на выпуске такой техники, а договоренности об открытии производства достигнуты в рамках военно-промышленной кооперации с Россией.