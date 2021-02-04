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04.02.2021 18:18
Рубрика: Происшествия

Дело о гибели рабочего при обрушении СКК в Петербурге передано в суд

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

В Московский районный суд Петербурга передано дело о гибели рабочего во время демонтажа спортивно-концертного комплекса (СКК). На скамье подсудимых три человека - исполнительный директор компании-подрядчика и двое его сотрудников.

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Как сообщает Генеральная прокуратура России, всех троих обвиняют в нарушении правил безопасности при ведении строительных работ.

Напомним, спортивно-концертный комплекс "Петербургский" обрушился в конце января прошлого года. Вообще-то демонтаж был плановый, на месте здания должны были построить новую ледовую арену.

Здание СКК имело уникальную конструкцию, в основе которой было железное кольцо, оно опоясывало здание. Кольцо соединялось металлическими тросами с мембраной кровли. Сама мембрана представляла собой металлические лепестки. Во время работ по демонтажу сварщики должны были разрезать металлические тросы.

В нарушение всех норм техники безопасности один из рабочих отсоединял тросы, стоя прямо на крыше, а не в строительной люльке. Второе явное нарушение - рабочий не был пристегнут к люльке тросом.

После отсоединения очередного кольца, здание стало обрушаться, металлические лепестки полетели вниз. Рабочий находился в нескольких метрах от люльки. В объективы квадрокоптеров, снимавших демонтаж, попал момент, как мужчина пытается добежать до люльки, но ему не хватает доли секунды и он падает вниз. Шансов спастись у рабочего не было. Мужчина умер сразу.

Уголовное дело имело огромный общественный резонанс, расследование велось в Москве, в Главном следственном управлении СК России.

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