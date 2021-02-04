Вышел русский трейлер нового хоррора с "Конструктором" из "Пилы"

На YouTube доступен значительно умиляющий своим содержимым русский трейлер фильма ужасов Gates of Darkness, отечественными локализаторами хитро названный так: "Изгоняющий дьявола. Врата".

Зачин тамошней истории таков: прошли годы с тех пор, как отец оставил своих детей Стивена и Мишель. Их мать снова вышла замуж. Мишель (Мэри Мэтилин Маусер, сериалы "Кобра Кай", "Клиника", "Обмани меня") отлично ладит с новым отчимом и сводной сестрой Касли (Алиша Бо, "Паранормальное явление 4", "13 причин почему", "Рэй Донован"), но вот ее брат Стивен "не воспринимает новых членов семьи и становится все более нервным и отстраненным", так как юношу "начинают преследовать мрачные видения из прошлого".

И по мере того, как эти воспоминания обретают форму, Стивен начинает подозревать, что его отец "никогда не бросал их, а столкнулся с дьявольскими силами".

А когда бабушка Стивена "совершает шокирующий поступок, разоблачающий грехи их сплоченной католической общины" под присмотром внушительного монсеньора Канелла (Тобин Белл, "Пила"), "те же силы приходят и за ним".

В других ролях: Эдриенн Барбо ("Побег из Нью-Йорка", "Декстер", "Чудеса науки"), Джон Сэвэдж ("Твин Пикс", "Бермудские щупальца"), Брэндон Бимер (C.S.I.)

Режиссер, оператор и сопродюсер - Дон ФонЛеРой (третья и четвертая "Анаконды", "Болото змееголовов", "Чудовища Берингова моря").

Премьера - 11 марта.

Ролик размещен на YouTube (видео с возрастным ограничением 18+).