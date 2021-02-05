Новый Nissan Qashqai: еще один тизер и дата премьеры

Как оказалось, до премьеры нового поколения Nissan Qashqai осталось не так много времени: вместе с очередным тизером компания назвала дату дебюта кроссовера - 18 февраля 2021 года.

В видеотизере Nissan продемонстрировал работу оптики в ночное время, конфигурируемую приборную панель, перфорацию кожаной обивки кресел, обозначив, что у них будет функция массажа. Ранее компания акцентировала внимание на салоне, анонсируя, что он будет новым стандартом в сегменте.

Известно, что новый Qashqai создан на платформе CMF-C, немного прибавит в габаритах, сохранив пропорции, станет легче, у кузова вырастет жёсткость на кручение, что в свою очередь положительно скажется на управляемости кроссовера.

Сохранятся версии с передним и полным приводом, которые отличаются конфигурацией задней подвески. Во всех комплектациях новый Qashqai будет гибридным.

В настоящее время в России купить Nissan Qashqai можно начиная от 1 413 000 рублей. На выбор предложены комплектации с турбомотором 1.2 литра мощностью 115 л.с. и двухлитровым "атмосферником" на 144 л.с., коробки передач: 6-ступенчатая "механика" и вариатор.