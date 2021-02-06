Эксперт оценил вероятность третьей волны COVID-19 в России

Эксперт по статистике Агаси Тавадян заявил, что в апреле возможна третья волна COVID-19, но заболевших будет не так много, как в конце прошлого года. "Уже существенная часть населения переболела. Есть возможность нивелировать следующую волну, если около 70 процентов населения будут привиты", - цитирует Тавадяна РИА Новости.

Ранее эпидемиолог Александр Горелов высказал мнение, что весной подъема заболеваемости коронавирусной инфекцией в России не будет. Осенью была стадия умеренного роста. Сейчас же период стабилизации эпидпроцесса. И примерно через два месяца начнется снижение. "В ноль мы не уйдем при такой иммунной прослойке", - подчеркнул эксперт.

В январе 2021 года инфицированных SARS-CoV-2 в России было на 20 процентов меньше, чем в декабре 2020 года. Сразу в 21 регионе отмечается снижение более чем на 25 процентов. Но есть и субъекты, где число заразившихся коронавирусом в январе выросло. В основном они находятся на юго-западе страны.