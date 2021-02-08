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08.02.2021 14:00
Рубрика: Российский автопром

АвтоВАЗ запатентовал детали обновленного Lada Largus

Текст: Валерий Карташов
Фото: Роспатент Фото: Роспатент
Фото: Роспатент

Компания АвтоВАЗ запатентовала передний бампер и капот рестайлингового Lada Largus.

Фото: www.vk.com/avtovaznewsspb
Обновленную Lada Vesta продолжают тестировать в Тольятти

Новые детали обладают Х-образным дизайном марки Lada. Бампер имеет фирменные декоративные молдинги и заглушки под датчики парковки. Капот с характерными выштамповками выполнен без отверстий для жиклеров омывателя. Форсунки перенесены на пластиковое жабо.

Напомним, в рамках фейслифта Lada Largus также примерил оригинальную решётку радиатора, фары от Renault Logan-2, другие передние крылья, наружные зеркала от Lada Vesta.

Помимо этого, внутри модернизированная модель получила переднюю панель и дверные карты от Renault Duster-1, руль, комбинацию приборов, сиденья и подлокотник от Lada Xray Cross. По технической части без изменений.

Фото: Роспатент

Серийный выпуск обновлённого Lada Largus стартовал 4 февраля.

По предварительным данным, в продаже универсал появится в марте. Отгрузка дилерам уже началась. Автомобиль должен подорожать примерно на 40-60 тысяч рублей в зависимости от версии.

#Lada