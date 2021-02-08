Главный тренер "Монако" назвал Головина фантастическим игроком

Россиянин стал героем этой игры, оформив хет-трик и отдав голевой пас Кевину Фолланду. Благодаря результативности Александра монегаски одержали седьмую победу подряд и занимают четвертое место в турнирной таблице национального первенства.

"Головин - фантастический футболист. Очень рад победе и за него лично. Это был его первый выход в старте за долгое время. Он топ-игрок, невероятно хорошо бьет по воротам, но также отлично пасует. Александр был лучшим сегодня на поле, в этом нет никаких сомнений. Важно, чтобы он постепенно возвращался после серьезной травмы. Мы очень осторожны", - приводит слова Ковача официальный сайт "Монако".

Головин вернулся в строй в начале январе после четырехмесячного отсутствия из-за травмы. В первом же матче после возвращения россиянин забил в ворота "Лорьяна" (5:2), а теперь вот отметился хет-триком.