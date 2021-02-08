Mitsubishi выпустила странный анонс к старту производства нового Outlander

Первый Mitsubishi Outlander четвертого поколения сошел с конвейера завода Оказаки в Японии, сообщает пресс-служба японской корпорации.

Только удивительный случай: пресс-релиз с такой информацией она сопроводила не снимком с производства или хотя бы самой машины в окружении счастливых рабочих и топ-менеджеров, а странной фотоинсталляцией. На ней на фоне гористой местности изображена большая картонная коробка рядом с непонятным бетонным сооружением.

Что имели в виду маркетологи компании, неясно. Но их решение, видимо, продиктовано планом запуска новой модели. В нем старт производства почему-то значится гораздо раньше мировой премьеры автомобиля. Она намечена на 16 февраля. На это мероприятие в Северную Америку и направят машины из первой свежесобранной в Японии партии.

- Новый Outlander не только представляет собой следующую ступень развития дизайна Mitsubishi Motors, но и является революционным продуктом с точки зрения его характеристик, - прокомментировал исполнительный директор корпорации Джон Синьориелло.

Правда, представленная на фото коробка говорит об этом куда меньше, чем шпионские снимки, которые появились в соцсетях еще в декабре 2020 года. Если они верны, то узнать в новой машине прежнюю будет весьма сложно.

А что касается характеристик, то ранее в компании отмечали, что Outlander IV унаследовал достижения внедорожника Pajero/Montero Cross Country.

- Мы использовали все накопленные нами знания о вождении по дорогам и бездорожью из многолетнего опыта участия в ралли гонках и применили их для усовершенствования новой платформы нашей системы Super All-Wheel Control, - пояснил тогда главный инженер проекта Кентаро Хонда.

Кстати, новый Outlander в компании смело называют внедорожником. Но убедиться в этом российские поклонники марки смогут уже после американских - сначала модель станет доступной в Северной Америке (США, Канада и Пуэрто-Рико) и только затем на других рынках.

Кроссовер третьего поколения продается в РФ по цене от 1 809 000 до 2 559 000 рублей в зависимости от оснащения (объем двигателя 2,0 и 2,5 л, передний и полный привод, вариатор) и конфигурации салона (5 или 7 мест).