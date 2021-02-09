Новый Kia Sportage: первые фото салона

Всё ближе день мировой премьеры пятого поколения Kia Sportage, и с каждым разом модель обнажает новые части перед объективом "фотошпионов". На этот раз им удалось сфотографировать салон автомобиля.

Снимок сделан издалека и через стекло машины, но несмотря на это отчётливо видны цифровая приборная панель, широкоформатный дисплей мультимедиа, чуть повёрнутый в сторону водителя, и рулевое колесо с новым логотипом марки в центре.

Новый Kia Sportage создан на той же платформе, что и Hyundai Tucson, поэтому также получит гибридные версии (умеренный и подзаряжаемый гибриды).

По предварительным данным, Kia Sportage дебютирует в апреле 2021 года. По информации The KCB, опубликовавшего фото, старт производства намечен на начало лета.

По итогам 2020 года в России было продано 28 190 экземпляров Kia Sportage четвёртого поколения, модель заняла шестую строчку списка самых продаваемых SUV.