Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Моя победа Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт
09.02.2021 08:21
Рубрика: Легковые авто

Новый Kia Sportage: первые фото салона

Текст: Константин Руссов
Фото: www.thekoreancarblog.com Фото: www.thekoreancarblog.com
Фото: www.thekoreancarblog.com

Всё ближе день мировой премьеры пятого поколения Kia Sportage, и с каждым разом модель обнажает новые части перед объективом "фотошпионов". На этот раз им удалось сфотографировать салон автомобиля.

Фото: Пресс-служба Kia.
Семейство Kia Ceed в России получит новый турбомотор

Снимок сделан издалека и через стекло машины, но несмотря на это отчётливо видны цифровая приборная панель, широкоформатный дисплей мультимедиа, чуть повёрнутый в сторону водителя, и рулевое колесо с новым логотипом марки в центре.

Новый Kia Sportage создан на той же платформе, что и Hyundai Tucson, поэтому также получит гибридные версии (умеренный и подзаряжаемый гибриды).

По предварительным данным, Kia Sportage дебютирует в апреле 2021 года. По информации The KCB, опубликовавшего фото, старт производства намечен на начало лета.

По итогам 2020 года в России было продано 28 190 экземпляров Kia Sportage четвёртого поколения, модель заняла шестую строчку списка самых продаваемых SUV.

Фото: www.thekoreancarblog.com
#Kia