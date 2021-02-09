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09.02.2021 06:18
Рубрика: В мире

Пушков прокомментировал отказ Зеленского от "Спутника V"

Фото: Владимир Трефилов/ РИА Новости Фото: Владимир Трефилов/ РИА Новости
Фото: Владимир Трефилов/ РИА Новости

Озвученные президентом Украины причины отказа от российской вакцины "Спутник V" - смехотворны. Так сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление Владимира Зеленского, а также добавил, что последний "не специалист ни в чем, кроме юмора".

Фото: Юрий Смитюк / ТАСС
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Напомним, ранее Зеленский заявил, что эффективность препарата якобы не доказана и "украинцы не кролики, чтобы на них экспериментировать". По словам Пушкова, глава Украины явно недальновиден.

"Что он будет делать, когда вакцину одобрит ЕС? - рассуждает политик в Telegram. - Придется срочно признавать? Или повторять перлы главы МИД Кулебы, что для всего мира это, может быть, и вакцина, а вот именно для украинцев - российское "гибридное оружие"?".

А межу тем в мире продолжает активно обсуждаться публикация результатов завершающей фазы испытаний вакцины "Спутник V" в авторитетном The Lancet. Отмечено, что российский препарат не только не уступает американским и европейским аналогам а, возможно, является "самым серьезным научным прорывом со времен Советского Союза".

Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций отметил, что к середине февраля "Спутник V" может быть зарегистрирован в 25 странах. Сейчас вакцина разрешена к применению в 21 государстве. Только за первую неделю февраля препарат одобрили пять стран - Армения, Мексика, Никарагуа, Ливан и Мьянма.

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