После знаковой публикации многие страны "выстроились в очередь" как потенциальные заказчики вакцины, пишет Bloomberg. И это, похоже, действительно так. За последние дни число стран, одобривших "Спутник V" у себя, достигло 21 (прибавились, например, Ливан, а также - первой из стран Юго-Восточной Азии - Мьянма). На подходе Бразилия и Индия - а это крупнейшие в мире рынки. Как заявили в РФПИ, в ближайшую неделю перечень стран, вошедших в "клуб" признавших нашу вакцину, вырастет до 25.

Европейский регулятор EMA (Агентство по лекарственным препаратам) также рассматривает запрос на разрешение применения российской вакцины. Правда, по мнению главного редактора The Lancet Ричарда Хортона, процесс может занять несколько месяцев.

Тем не менее Хортон считает, что наша вакцина получит широкое применение, пишет Bloomberg.

Не остаются в стороне и официальные лица европейских стран. Вслед за президентом Франции Эмманюэлем Макроном высказалась министр-делегат при министре экономики и финансов Аньес Панье-Рюнаше. В эфире радио France Info она сказала, что "любая вакцина, которая уже готова и отвечает критериям безопасности и эффективности, приветствуется в Европе. Мы заинтересованы в том, чтобы получить максимум различных вакцин и максимальный объем". В том же ключе высказался канцлер ­Австрии Себастьян Курц , заявив, что готов привиться от COVID‑19 российской или китайской вакциной, если они будут зарегистрированы в ЕC. "В случае с вакцинами речь идет только об эффективности, безопасности и быстрой доступности, а не о геополитических битвах", - подчеркнул Курц. Кстати, еще прошлой осенью он исключал возможность применения "Спутника V", ссылаясь на договоренности с европейскими поставщиками.

По словам шведского координатора по работе с вакцинами Рикарда Бергстрёма, возможно применение нашей вакцины и в Швеции - опять же при условии регистрации в ЕС. А премьер-министр Словакии Игор Матович заявил о возможности производства "Спутника V".

В то же время политический подтекст остается: так, премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните в своем Twitter высказала мнение, что "Спутник V" используется российскими властями для распространения влияния в мире, причем в ущерб собственному населению, которое якобы прививать "не хотят". Наше посольство среагировало немедленно: "Главное - в России уже идет массовая вакцинация. А в Литве?".

Вакцинация в России продолжается. Активнее всего - в Москве, где привито уже 400 тысяч человек. Наращиваются поставки и в другие регионы. В Санкт-Петербург в конце прошлой недели завезли более 75 тысяч доз - этого хватит для вакцинации всех записавшихся, сообщил губернатор Александр Беглов. В Краснодар также прибыла большая партия препарата - 40 тысяч доз, здесь начали работать несколько передвижных пунктов вакцинации. Объемы вакцины, доступные для прививок, увеличатся в ближайшее время: через неделю ожидается регистрация третьего препарата "КовиВак" Центра имени Чумакова. Кроме того, минздрав разрешил уменьшить сроки третьей фазы клинических исследований вакцины ГНЦ "Вектор" "ЭпиВакКорона", что позволит быстрее запустить ее массовое производство. По словам главы РФПИ Кирилла Дмитриева, к июню Россия сможет провакцинировать всех своих граждан, которые хотят сделать прививку от COVID-19.