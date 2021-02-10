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Два фильма российских режиссеров вошли в шорт-лист премии "Оскар"

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    10.02.2021, 12:43
Текст:   Илья Маршак

Картина российского режиссера Андрея Кончаловского "Дорогие товарищи!" включена в короткий список претендентов на премию "Оскар" в номинации "Лучший иностранный художественный фильм".

Фото: kinopoisk.ru
Названы претенденты на премию Американской гильдии киноактеров

Черно-белая драма "Дорогие товарищи!", удостоенная специального приза жюри на Венецианском кинофестивале и нескольких международных наград, рассказывает о расстреле мирной демонстрации в Новочеркасске в 1962 году. Ранее лента получила премию американского Национального совета кинокритиков США.

В шорт-лист в номинации "Лучший иностранный художественный фильм" также вошли 15 фильмов из Боснии и Герцеговины, Чили, Чехии, Дании ("Ещё по одной" Винтерберга), Франции, Гватемалы, Китая, Ирана, Кот-д'Ивуара, Мексики, Норвегии, Румынии, Туниса и Тайваня, говорится в заявлении, распространенном пресс-службой Американской академии кинематографических искусств и наук (список фильмов - здесь).

Картина еще одного российского режиссера Виктора Косаковского "Гунда" (2020) вошла в короткий список претендентов на "Оскар" в категории "Лучший документальный полнометражный фильм".

Фото: kinopoisk.ru
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Черно-белая лента производства Норвегии и США, ранее включенная в список 10 лучших картин 2020 года по версии кинокритика газеты The New York Times Минолы Даргис, посвящена жизни свиньи по кличке Гунда, ее поросят, а также коровы и курицы. Исполнительным продюсером картины выступил актер Хоакин Феникс ("Джокер").

На включение в окончательный список претендентов на "Оскар" в номинации за лучший документальный полнометражный фильм претендуют 14 картин.

93-я церемония вручения премии "Оскар" за заслуги в области кинематографа состоится 25 апреля. Оглашение претендентов на кинопремию пройдет 15 марта.

Ранее премия "Золотой глобус" назвала своих номинантов.

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