Два фильма российских режиссеров вошли в шорт-лист премии "Оскар"

Картина российского режиссера Андрея Кончаловского "Дорогие товарищи!" включена в короткий список претендентов на премию "Оскар" в номинации "Лучший иностранный художественный фильм".

Черно-белая драма "Дорогие товарищи!", удостоенная специального приза жюри на Венецианском кинофестивале и нескольких международных наград, рассказывает о расстреле мирной демонстрации в Новочеркасске в 1962 году. Ранее лента получила премию американского Национального совета кинокритиков США.

В шорт-лист в номинации "Лучший иностранный художественный фильм" также вошли 15 фильмов из Боснии и Герцеговины, Чили, Чехии, Дании ("Ещё по одной" Винтерберга), Франции, Гватемалы, Китая, Ирана, Кот-д'Ивуара, Мексики, Норвегии, Румынии, Туниса и Тайваня, говорится в заявлении, распространенном пресс-службой Американской академии кинематографических искусств и наук (список фильмов - здесь).

Картина еще одного российского режиссера Виктора Косаковского "Гунда" (2020) вошла в короткий список претендентов на "Оскар" в категории "Лучший документальный полнометражный фильм".

Черно-белая лента производства Норвегии и США, ранее включенная в список 10 лучших картин 2020 года по версии кинокритика газеты The New York Times Минолы Даргис, посвящена жизни свиньи по кличке Гунда, ее поросят, а также коровы и курицы. Исполнительным продюсером картины выступил актер Хоакин Феникс ("Джокер").

На включение в окончательный список претендентов на "Оскар" в номинации за лучший документальный полнометражный фильм претендуют 14 картин.

93-я церемония вручения премии "Оскар" за заслуги в области кинематографа состоится 25 апреля. Оглашение претендентов на кинопремию пройдет 15 марта.

Ранее премия "Золотой глобус" назвала своих номинантов.