Новости

Вышел трейлер "Конька-горбунка" с Михаилом Ефремовым в роли царя 17:11
Создатель "Рика и Морти" сделает мультсериал про Древнюю Грецию 16:55
Зак Снайдер анонсировал новый трейлер своей "Лиги справедливости" 13:50
Студия Marvel уволила актера за спойлер к сериалу "Ванда/Вижн" 13:18
Эван Рэйчел Вуд подала заявление на жену Мэрилина Мэнсона 12:28

Тарантино назвал "Джокера" с Хоакином Фениксом "монотонным"

Новости
    09.02.2021, 17:28
Текст:   Илья Маршак

Нашумевший фильм Тодда Филлипса "Джокер" можно сравнить с культовой лентой Мартина Скорцезе "Таксист" (1976), только снятой на новый лад. Такое мнение высказал Квентин Тарантино в беседе с режиссером Эдгаром Райтом ("Зомби по имени Шон", "Человек-муравей", "Малыш на драйве").

Фото: www.kinopoisk.ru
Зак Снайдер анонсировал новый трейлер своей "Лиги справедливости"

Легендарный режиссер и сценарист отметил, что сегодня многие "берут великие фильмы 1970-х и переделывают их в артефакты поп-культуры: "Таксиста" - в "Джокера", "Апокалипсис сегодня" - в "К звездам".

По мнению Тарантино, фильм стоит смотреть исключительно на большом экране: "Если вы смотрели его в самолете, на стриминге или на DVD, вы просто его не видели", - приводит слова режиссера портал Movieweb.

Назвав картину "несколько монотонной", он все же признал, что получил удовольствие от многих сцен, особенно от встречи персонажей Хоакина Феникса (Артур Флек / Джокер) и Роберта Де Ниро (Мюррей Франклин) на ток-шоу.

Фото: youtube.com/ Marvel Entertainment
Студия Marvel уволила актера за спойлер к сериалу "Ванда/Вижн"

"Это не просто захватывающая сцена, режиссер запутывает зрителей, потому что Джокер - настоящий псих, а герой Де Ниро - нетипичный кинозлодей. Он, конечно, выглядит мерзавцем, но не большим, чем Дэвид Леттерман (американский комик, ведущий "Вечернего шоу" - прим. "Кинократии"). Это просто комик, парень из ток-шоу, не заслуживающий гибели", - считает мэтр.

Но если бы Джокер не убил его, "зрители не простили бы этого авторам фильма". То есть те "заставили людей думать, как психи", "а это и есть подрывная деятельность в огромных масштабах!" - подытожил Тарантино.

В целом, заявил режиссёр, картина не сильно его впечатлила.

Ранее Тарантино назвал лучшим фильмом десятилетия "Социальную сеть". А лучшим фильмом всех времён - "Хорошего, плохого, злого".

Мартин Скорсезе рассказывал, что отказался снимать "Джокера", но прекрасно знает, что создатели вдохновлялись его "Таксистом".

Новости

Певица Энн Фини умерла от коронавируса 12:11
Мишель Родригес сыграет в экранизации игры "Подземелья и драконы" 12:04
Умер сценарист фильмов Бунюэля, Годара и Формана Жан-Клод Каррьер 10:47
Джейми Ли Кертис сыграет в экранизации игры Borderlands 10:33
⧣ фантастика
Фото: twitter.com/ bbcemt
Британский фанат "Джокера" едва не убил человека шаром для боулинга 08.02.2021
Доминик Перселл уходит из "Легенд завтрашнего дня" 08.02.2021
В Сети появился новый трейлер фильма "Годзилла против Конга" 08.02.2021
⧣ супергерои
Фото: twitter.com/ DailyMarvelFanatic
Киану Ривзу предложили роль одного из заклятых врагов Человека-паука 08.02.2021
Вышел первый трейлер "Сокола и Зимнего солдата" Marvel 08.02.2021
СМИ: Уиллема Дефо заметили на съемочной площадке "Человека-паука 3" 06.02.2021
⧣ комиксы
Фото: kinopoisk.ru
Сценаристка сериала по "Хранителям" перезапустит "Блэйда" 06.02.2021
В сериале "Ванда/Вижн" состоялось историческое для Marvel событие 06.02.2021