Тарантино назвал "Джокера" с Хоакином Фениксом "монотонным"

Нашумевший фильм Тодда Филлипса "Джокер" можно сравнить с культовой лентой Мартина Скорцезе "Таксист" (1976), только снятой на новый лад. Такое мнение высказал Квентин Тарантино в беседе с режиссером Эдгаром Райтом ("Зомби по имени Шон", "Человек-муравей", "Малыш на драйве").

Легендарный режиссер и сценарист отметил, что сегодня многие "берут великие фильмы 1970-х и переделывают их в артефакты поп-культуры: "Таксиста" - в "Джокера", "Апокалипсис сегодня" - в "К звездам".

По мнению Тарантино, фильм стоит смотреть исключительно на большом экране: "Если вы смотрели его в самолете, на стриминге или на DVD, вы просто его не видели", - приводит слова режиссера портал Movieweb.

Назвав картину "несколько монотонной", он все же признал, что получил удовольствие от многих сцен, особенно от встречи персонажей Хоакина Феникса (Артур Флек / Джокер) и Роберта Де Ниро (Мюррей Франклин) на ток-шоу.

"Это не просто захватывающая сцена, режиссер запутывает зрителей, потому что Джокер - настоящий псих, а герой Де Ниро - нетипичный кинозлодей. Он, конечно, выглядит мерзавцем, но не большим, чем Дэвид Леттерман (американский комик, ведущий "Вечернего шоу" - прим. "Кинократии"). Это просто комик, парень из ток-шоу, не заслуживающий гибели", - считает мэтр.

Но если бы Джокер не убил его, "зрители не простили бы этого авторам фильма". То есть те "заставили людей думать, как психи", "а это и есть подрывная деятельность в огромных масштабах!" - подытожил Тарантино.

В целом, заявил режиссёр, картина не сильно его впечатлила.

Ранее Тарантино назвал лучшим фильмом десятилетия "Социальную сеть". А лучшим фильмом всех времён - "Хорошего, плохого, злого".

Мартин Скорсезе рассказывал, что отказался снимать "Джокера", но прекрасно знает, что создатели вдохновлялись его "Таксистом".