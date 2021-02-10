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Группа Rammstein записала на карантине новый альбом

Рок
    10.02.2021, 13:42
Текст:   Козьма Лоханкин
Фото: Сергей Михеев/РГ Фото: Сергей Михеев/РГ
Фото: Сергей Михеев/РГ

Многие артисты, угодившие в непростую ситуацию из-за пандемии, пытаются развернуть ситуацию в свою пользу. Среди них - немецкая группа Rammstein.

Фото: twitter.com/ violadavis
Умерла вокалистка легендарных The Supremes Мэри Уилсон

Карантинные меры сорвали культовой индастриал-метал-группе турне. И поэтому они отправились записывать новый альбом.

По словам клавишника Кристиана Флаке Лоренца, "невозможность выступать вживую усилило творческий запал".

"У нас было больше времени, чтобы обдумать новые вещи, мы меньше отвлекались. Поэтому мы записали альбом, который вообще-то не планировали", - приводит Deutsche Welle слова Флаке, сказанные в интервью изданию лейбла Motor.

Фото: youtube.com/ Century Media Records
Группа Napalm Death выпустила альбом с новым экспериментальным звучанием

По словам Кристиана, группа вдохновлялась текущими событиями (хотя кто бы сомневался) и в частности - деятельностью экс-президента США Дональда Трампа.

Это будет восьмой полноформатный альбом группы. Предыдущий - Rammstein - вышел в 2019-м. Его фанатам группы пришлось ждать 10 лет: предшественник Liebe ist fuer Alle Da вышел в 2009. Так что многочисленные поклонники флагманов Neue Deutsche Haerte могут благодарить карантин за неожиданный подарок.

Дата релиза пока не называется.

Ранее стало известно, что сольный проект вокалиста Rammstein Тилля Линдеманна, который так и называется - Lindemann, покинул музыкант-мультиинструменталист и автор музыки Петер Тэгтгрен.

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