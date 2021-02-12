Глава Volkswagen заявил, что авто на водороде бесперспективны

Генеральный директор Герберт Дисс сделал провокационное заявление об автомобилях на водородных топливных элементах, мол, они бесперспективны, и этот вид топлива не может рассматриваться в качестве источника энергии для машин.

Об этом Дисс заявил в своём официальном аккаунте в Twitter: "Пришло время политикам понять, что водород необходим в металлургии, авиастроении и химической промышленности, но только не для автомобилей. Это слишком дорого и неэффективно, медленно развивается инфраструктура, есть большие сложности при транспортировке, поэтому, нет, у нас в планах нет водородных автомобилей".

Другие производители не согласны с главой Volkswagen: Hyundai к концу десятилетия планирует продавать до 700 тысяч водородных кроссоверов Nexo, Toyota недавно запустила продажи второго поколения седана Mirai, BMW разрабатывает водородный X5, не говоря уже о компаниях, занимающихся производством грузовой техники (Hino, MAN, Hyundai, Mercedes, Toyota, Volvo), - они точно уверены, что за водородом - будущее.