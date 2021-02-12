Премьеры "Черной вдовы" в интернете не будет

Долгожданный и уже давно снятый фильм о Наташе Романовой "Чёрная вдова", премьера которого неоднократно откладывалась, выйдет в кинотеатрах.

По словам генерального директора Disney Боба Чапека, никакого интернет-релиза для ленты со Скарлетт Йоханссон не запланировано, передаёт Screen Rant. Так что слухи о премьере марвеловского кинокомикса на платформе Disney+ не имеют под собой никаких оснований.

Фильм, который должен был выйти ещё в мае прошлого года, теперь собираются выпустить в мае этого.

Скарлетт, впрочем, на этот счёт не переживает и призывает фанатов к спокойствию. Отметим, что, по словам инсайдеров, "Чёрная вдова" и другие голливудские потенциальные хиты могут "переехать" на осень.