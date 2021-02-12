СК завершил расследование дела о разливе дизтоплива в Норильске

Следственный комитет завершил расследование уголовного дела о халатности при ликвидации разлива топлива на ТЭЦ в Норильске.

Дело направлено в Генпрокуратуру для утверждения обвинительного заключения, затем его передадут в суд.

Напомним, обвиняемыми по делу являются оперативный дежурный Единой диспетчерской службы управления по делам ГО и ЧС администрации Норильска Денис Кулаев и и.о. начальника управления Вячеслав Иващенко. Они обвиняются в халатности.

По версии следствия, Кулаев и Иващенко, получив сообщение о разливе нефтепродуктов из поврежденного резервуара на территории ТЭЦ-3 АО "Норильско-Таймырская энергетическая компания", не приняли мер по оперативной локализации и ликвидации ЧП. В результате нефтепродукты разлились по обширной площади и попали в водоемы.

Разлив нефтепродуктов у Норильске произошел 29 мая. Из-за оседания резервуара на местность вылилось более 21 тысячи тонн дизтоплива. Дизель попал в реки Далдыкан, Амбарная, Пясина и озера Пясино. В сентябре Росприроднадзор подал иск о возмещении вреда окружающей среде к "Норильско-Таймырской энергетической компании" на 148 миллиардов рублей. На днях Арбитражный Красноярского края суд частично удовлетворил иск, взыскав 146,2 миллиарда рублей, в том числе в доход государства - 145,5 миллиарда.

Также стало известно, что правительство Красноярского края тоже намерено предъявить "Норникелю" претензии о возмещении экологического ущерба, понесенного северными территориями региона. Сумма пока не называется.