Как пандемия изменила коммерческую медицину

Объем рынка коммерческой медицины в России в 2020 году вырос до 811 млрд рублей, подсчитали аналитики PwC, а уже к 2025 году он превысит триллион рублей. Но при позитивном сценарии, когда рынок будет расти на 9,6% в год. При негативном сценарии рынок тоже будет расти, но заметно уступая инфляции, увеличиваясь примерно на 1,3% в год.

Как рассказал "РГ" исполнительный директор PwC, отвечающий за сектор здравоохранения, Владимир Гераскин, неоднозначное влияние на развитие рынка коммерческой медицины оказала пандемия. С одной стороны, затраты россиян выросли в среднем на 6,4%, а среднее количество приемов у врачей увеличилось на 2,6%. С другой стороны, самих потребителей платных услуг больше не стало. Сегодня за лечением в частные клиники регулярно обращается примерно каждый четвертый россиян, то есть в среднем число постоянных пациентов коммерческой медицины, как и до пандемии, составляет 39 млн человек.

По словам медицинского директора сети клиник МЕДСИ Татьяны Шаповаленко, спрос упал на плановую помощь - стационарную и амбулаторную, особенно детскую. С другой стороны, вырос объем услуг, предоставляемых в лабораториях, в частности - ПЦР-тесты и лучевая диагностика.

Платные медуслуги за 2020 год подорожали на 7,6%, по данным PwC. Сами доходы медорганизаций упали. "В начале пандемии наши доходы снизились примерно на 20%, - рассказала главврач сети офтальмологических клиник доктора Шиловой, эксперт Комитета Госдумы по охране здоровья Татьяна Шилова. - Пациентов стало меньше, особо ощутимо в возрасте за 65 лет - почти в два раза".

По данным Национального агентства по безопасности пациентов (НАБП), только в Москве в первые месяцы пандемии временно приостановили или ограничили работу более 1,3 тыс. частных медцентров, а у тех, что остались, выручка упала в среднем на 50-70%. "Пандемия привела к возникновению фактора "отложенного спроса" среди пациентов с неострыми состояниями: значительная часть россиян с марта по сентябрь прошлого года откладывала визит к врачу", - говорит директор по развитию НАБП Елена Астафьева. Как следствие такой паузы уже сегодня россияне на 38% чаще, чем до пандемии, стали обращаться к стоматологам, на 33% - к психиатрам, на 30% - к онкологам, на 26% - к гинекологам. Увеличение числа пациентов отмечает и глава сети клиник лечения позвоночника и суставов "Доктор Клин" Сергей Длин: "Сейчас к нам много обращается людей "золотого возраста". Видимо, из-за того, что они долго просидели дома без движения, у них начались проблемы с опорно-двигательной системой".

После пандемии россияне стали на 38% чаще обращаться к стоматологам, на 33% - к психиатрам

Поток пациентов в платном сегменте здравоохранения резко сократился во время локдауна, но быстро восстановился, говорит руководитель по амбулаторно-поликлинической помощи Федерального научно-клинического центра ФМБА России Ирина Зыкова. По ее словам, в 2020 году средний чек частных клиник составил 3000 рублей за посещение. А средняя стоимость минимального чек-апа - первичного приема у терапевта, сдачи общих анализов крови и мочи, биохимического анализа крови и уровня глюкозы в плазме, флюорографии и ЭКГ, анализа крови на гормоны щитовидной железы и на наличие онкогенных штаммов ВПЧ - достигла 40 тыс. рублей.

Пациенты стали более требовательными, отмечает эксперт EY Дмитрий Халилов, в медицину все больше проникает "уберизация", когда основными ценностями для потребителя становятся экономия времени, использование цифровых решений, высокий уровень комфорта при получении услуг.

Тем временем

К концу 2020 года россияне стали тратить на стоматолога в среднем на 20% больше по сравнению с 2019 годом, такие данные приводит СберБанк. Как рассказала "РГ" доцент кафедры статистики РЭУ им. Г.В. Плеханова Ольга Лебединская, средний чек на стоматологические услуги за год вырос на 7%, до 6327 рублей. Однако, если москвичам лечение и пломбирование одного зуба обойдется примерно в 11 тысяч рублей (2-3 приема у стоматолога, +13% к 2019 году), то в регионах услуга в 2-3 раза дешевле.

В апреле 2020 года стоматологическая практика вошла в список наиболее пострадавших от коронавируса отраслей. Так, из-за весенней самоизоляции населения и локдауна натуральный объем рынка сократится на 17,5%. Еще одним критическим фактором, влияющим на снижение затрат зубных клиник, стало сокращение среднедушевых денежных доходов населения.

По словам президента Startsmile Group Юлии Клоуды, если в январе 2020 года в поисковой системе Yandex по всей России стоматологию искали 4,5 млн человек, то в апреле - уже 3 млн человек. Падение спроса на стоматологические услуги премиум-класса в этот период составило 37%, эконом - на 48%. По подсчетам "ОПОРЫ России" в некоторых регионах выручка стоматологических клиник упала на 90%.

Однако уже к осени число пациентов вернулось на допандемический уровень, отмечают аналитики BusinesStat - сегодня на платные стоматологические клиники приходится около 5 тысяч приемов в неделю, и в ближайшие четыре года это число не изменится.

В РЭУ им. Г.В. Плеханова, напротив, считают, что благодаря снижению присутствия государства у коммерческой стоматологии появляются шансы существенно увеличить свою долю на рынке услуг. Сегодня на нее приходится чуть более 84 млн приемов или 31,1% всего стоматологического рынка. "Поддерживать положительную динамику будут терапия и ортопедия, достаточно оптимистичны прогнозы и по детской стоматологии. А вот распространение эстетической стоматологии в краткосрочной перспективе будет отставать из-за снижения платежеспособности населения", - отмечает Ольга Лебединская.