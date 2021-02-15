Глава МИД Перу ушла в отставку после вакцинации вне очереди

Министерство здравоохранения Перу закупило вакцину, разработанную китайской компанией Sinopharm. Для исследовательской группы было закуплено 2 тысячи доз препарата. Масштабная вакцинация населения началась в Перу 9 февраля после того, как из Китая были поставлены 300 тысяч доз вакцин. Иммунизацию предполагается провести в три этапа: сначала вакцину получат медицинские работники, потом - люди с хроническими заболеваниями и лица старше 60 лет, затем - граждане в возрасте от 18 до 59 лет.
"После того как в декабре 2020 года и в январе 2021 года я контактировала с несколькими официальными лицами, тесты которых на COVID-19 дали положительные результаты... я приняла предложение получить первую дозу вакцины Sinopharm 22 января 2021 года," - объясняет свой поступок в социальных сетях бывший министр.
Это не первый инцидент подобного рода в Перу. Некоторые высокопоставленные чиновники также были вакцинированы до положенного срока. Ранее президент страны заявил, что принял отставку министра здравоохранения Пилар Маццетти из-за скандала вокруг бывшего главы государства Мартина Вискарры, который также принял вакцину, еще находясь у власти. Для расследования ситуации с преждевременными вакцинациями в Перу была учреждена специальная комиссия. Действующий президент же сделал прививку от коронавирусной инфекции 10 февраля в порядке очереди.
Похожие скандалы разгорелись и в других странах. Например, в Польше оштрафовали Варшавский медицинский университет, который предоставлял вакцину местным знаменитостям, записывая их как врачей, которые в первую очередь должны были привиться. Польские СМИ сообщили, что политики из правящей партии "Порядок и справедливость" также прошли вакцинацию вне очереди. В соседней Литве власти страны ввели штрафы для нарушивших порядок проведения вакцинации: от 500 до 1500 евро для физических лиц и от 1500 до 6000 для юридических. А начальник Генерального штаба вооруженных сил Испании генерал Мигель Анхель Вильярроя ушел в отставку из-за использования своего служебного положения, чтобы привиться от коронавирусной инфекции раньше срока.