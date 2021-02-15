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15.02.2021 17:42
Рубрика: В мире

Глава МИД Перу ушла в отставку после вакцинации вне очереди

Текст: Мария Резник
Министр иностранных дел Перу Элизабет Астет Родригес покинула свой пост после того, как вакцинировалась от коронавируса вне очереди. Она получила вакцину, которая предназначалась для исследовательской группы, прокомментировал эту отставку президент страны Франсиско Сагасти, сообщает издание El Сomercio.
Министр иностранных дел Перу Элизабет Астет Родригес. Фото: Luis IPARRAGUIRE / Peruvian Presidency / AFP Министр иностранных дел Перу Элизабет Астет Родригес. Фото: Luis IPARRAGUIRE / Peruvian Presidency / AFP
Министр иностранных дел Перу Элизабет Астет Родригес. Фото: Luis IPARRAGUIRE / Peruvian Presidency / AFP

Министерство здравоохранения Перу закупило вакцину, разработанную китайской компанией Sinopharm. Для исследовательской группы было закуплено 2 тысячи доз препарата. Масштабная вакцинация населения началась в Перу 9 февраля после того, как из Китая были поставлены 300 тысяч доз вакцин. Иммунизацию предполагается провести в три этапа: сначала вакцину получат медицинские работники, потом - люди с хроническими заболеваниями и лица старше 60 лет, затем - граждане в возрасте от 18 до 59 лет.

Фото: AP Photo/Martin Mejia
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"После того как в декабре 2020 года и в январе 2021 года я контактировала с несколькими официальными лицами, тесты которых на COVID-19 дали положительные результаты... я приняла предложение получить первую дозу вакцины Sinopharm 22 января 2021 года," - объясняет свой поступок в социальных сетях бывший министр.

Это не первый инцидент подобного рода в Перу. Некоторые высокопоставленные чиновники также были вакцинированы до положенного срока. Ранее президент страны заявил, что принял отставку министра здравоохранения Пилар Маццетти из-за скандала вокруг бывшего главы государства Мартина Вискарры, который также принял вакцину, еще находясь у власти. Для расследования ситуации с преждевременными вакцинациями в Перу была учреждена специальная комиссия. Действующий президент же сделал прививку от коронавирусной инфекции 10 февраля в порядке очереди.

Похожие скандалы разгорелись и в других странах. Например, в Польше оштрафовали Варшавский медицинский университет, который предоставлял вакцину местным знаменитостям, записывая их как врачей, которые в первую очередь должны были привиться. Польские СМИ сообщили, что политики из правящей партии "Порядок и справедливость" также прошли вакцинацию вне очереди. В соседней Литве власти страны ввели штрафы для нарушивших порядок проведения вакцинации: от 500 до 1500 евро для физических лиц и от 1500 до 6000 для юридических. А начальник Генерального штаба вооруженных сил Испании генерал Мигель Анхель Вильярроя ушел в отставку из-за использования своего служебного положения, чтобы привиться от коронавирусной инфекции раньше срока.

В мире Южная Америка Перу Вакцинация от коронавируса

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